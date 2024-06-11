Antalya'da teleferik kazası davası: Kepez Belediye Başkanı tahliye edildi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin davanın ilk duruşması bugün görüldü. 5'i tutuklu 12 şüphelinin yargılandığı davada Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tahliye edildi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Kacagöz'ün yanı sıra diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmayı takip etmek için CHP milletvekilleri ve belediye başkanlarının aralarında bulunduğu partililer de salonda yer aldı.

Söz verilen tutuklu sanık Ahmet Buğra S, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

'YILDA BİR BAKIM SÖZ KONUSU DEĞİLDİ'

Antalya Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan ve teleferik işletmesini yapan ANET AŞ firmasının olay günü genel müdürü olarak görevini sürdürdüğünü belirten sanık, "Teleferik tesisi teknik özellikleri bakımından binlerce parça, aksam ve ara aksamdan oluşmaktadır. Yılda bir bakım yapılması söz konusu değildi. Tesisimizde günlük, haftalık, aylık ve yıllık bakım yapılıyor. Tesisin bakımı, Mega Tower şirketi tarafından yapılıyordu" dedi.

Kaza olduğunda üst istasyona gittiğini ve ekrandaki arızaları gördüğünü anlatan Ahmet Buğra S, olay sonrası kriz masası çalışmalarına katıldığını, suçlamayla ilgili cezaevindeyken dilekçe göndererek savunmasını detaylı olarak anlattığını ifade etti.

'BU SEFER 14 GÜNDE BAKIMLAR YAPILDI'

Tutuksuz sanık Ö.E. ise tekniker olarak çalıştığı tesisin bakımlarının günlük, aylık ve yıllık olarak yapıldığını kaydetti.

Kelepçe, aksam, alt istasyon yağlama ve gerekli bakımların tam yapıldığını savunan sanık, "Normalde 70-80 gün sürerdi ama bu sefer 14 günde bakımlar yapıldı. Bakımların bu kadar sürmesini Serkan Y. ve Okan E. söyledi. Biz de ona göre bakımları yaptık." dedi.

Tutuklu sanıklardan Serdar T. de tesisin bütün bakımları için ANET ile sözleşmelerinin bulunduğunu anlatarak, konuyla ilgili Serkan Y. ile görüşmeler yaptığını söyledi.

İddianamede yer alan suçlamaları kabul etmediğini belirten Serdar T, şöyle devam etti:

"Benim şirketimin sertifikalı olmadığı söyleniyor, bu doğru değil. Yetkisiz personel çalıştırdığım söyleniyor ama personellerimin meslek yüksek okul belgesi var. Olmayanlara ise bizler eğitimler veriyoruz ve makine mühendisler odasından destek alıyoruz. Serkan Y'den 156 kalemlik listeyi aldım. Bakım kalemlerini bizler gönderdik. Bakımın olması için oradaki tüm malzemeler 19 kaleme indirilmesini bana Ahmet Buğra bey söyledi. Ancak bakım süremiz 15 gün değil, bakımlar 2 ay sürdü. Tesisin bakımı için Mesut Kocagöz ile değil, Buğra beyle görüşüyordum."

'156 KALEMLİK BAKIMIN OLMASI GEREKİRKEN 19 KALEME DÜŞÜRÜLDÜ'

Tutuklu sanık Okan E. ise bakım işlerini üstlenen Mega Tower firması ile ANET arasındaki koordinasyonu sağladığını ve arıza günü bayram olduğu için tesisin çok kalabalık olduğunu belirtti.

Olay günü kaza yerinde olduğunu anlatan sanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim tesise müdahale etme yetkim yok. Ben Serkan beye sorunları ilettim. İkinci bir ihbar telefonu geldi, ilk arada yukarıda S.K. beyi arayarak hat boyu kontrol yapmasını istedim. Ancak yukarısı sisli olduğu için tesisi durdurduk. Yukarıda bir yangın olabileceği söylendi ama sisten görünmüyordu ve tekrar tesisi çalıştırmayı düşündük. Otomasyon sisteminde ekranında bir arıza yoktu. Tesisi tekrar çalıştırdık, sonra ekrana hatalar geldi ve durdurduk. Benim bu iki şirket arasındaki koordinasyonu yerine getirdiğim için 156 kalemlik bakım listesini Serkan beye ilettim ve Serkan bey 19 kalemlik listenin bakımının yapılmasını söyledi. Otomasyon uyarı verdiğinde bunu ilk etapta otomasyon sistemin çalıştıran kişi görür. Bunu önce S.K. görür. Arıza olduğunda bunu Serkan beye iletilmesi gerekiyordu. Durumu ise tesiste şirkete iletmesi gerekirdi."

Tutuksuz sanık S.K. 156 kalemlik bakımın olması gerekirken 19 kaleme düşürüldüğünü, bunu da sanıklar O.O. ve Serkan Y'nin öyle olmasını istediğini iddia etti.

TALİMATI KİM VERDİ?

Olay günü düşük ton uyarısını birkaç defa gördüklerini vurgulayan S.K, "2-3 saat aralıklarla gördüm ve konuyu Serkan Y'ye ilettim, o da gergiden olabileceğini söyledi. Sistemi tekrardan ben başlattım. Otomasyon sistemi resetleniyor ve resetlenince uyarılar siliniyor. Kaza günü ben resetledim. Olaydan ne kadar zaman önce resetlediğimi hatırlamıyorum. Resetlediğimi Serkan bey görüyordu. Serkan beyin talimatıyla resetlemeyi yaptık" diye konuştu.

Söz verilen diğer sanıklar E.K.B, H.A. ve A.A. olayda kusur ve sorumluluklarının olmadığını ifade etti.

KOCAGÖZ: 1 ARALIK 2023 ÖNCESİNDE İSTİFA ETTİM

Verilen aranın ardından tutuklu sanıklar Mesuz Kocagöz ve Serkan Y. mahkeme heyetince dinlendi.

Kocagöz, vefat eden Memiş Gümüş'e rahmet ve yaralılara şifa diledi.

Cumhuriyet savcısının 6 başlık altında konuyu ele aldığını ama olayın kendisinin görev yaptığı süre içinde gerçekleşmediğini belirten Kocagöz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kepez Belediye Başkanlığı adaylığı için 1 Aralık 2023 öncesinde istifa ettim. Daha sonra toplanan ANET A.Ş kurulu da istifamı kabul etti. Yetkilerimin iptaline karar verildi ve kurulun kararıyla yeni başkan atandı. 1 Aralık 2023'te SGK'dan çıkışım verildi, genel müdürlük yetkim kalmadı. İstifam ve yetkilerimin iptalinden sonra hiçbir ücret almadım. YSK başvurumu bundan sonra kabul etti."

Bakımlarda eksiklik olduğu suçlamasını o dönem görevde olmadığı için kabul etmediğini söyleyen Kocagöz, kendisinin görevde olduğu dönemde teleferik tesisindeki ağır bakımların hepsinin yapıldığını anlattı.

'BİR KİŞİNİN DAHİ BURNU KANAMADI'

Mühendis değil yönetici olduğunu ve görev süresince işi ehline devrettiğini dile getiren Kocagöz, savunmasını şöyle sürdürdü:

" 2017'den beri, Türkiye'de bu işi en iyi yapan bu firmayla çalışıldı. Belediye siyaseten değişmesine ramen bu firma ile çalışılmaya devam edildi. Benim yönetici olarak çalıştığım dönemde bir kişinin dahi burnu kanamadı çok şükür. Yönetici olarak denetleme görevimiz var. İddianamede eksik ve yetkisiz çalışan personelden bahsediliyor. 2023 tarihine kadar bir personel, bir kişi belgesiz çalışmadı. Biz gerekli bütün eğitimleri ve belgesi olan kişileri çalıştırdık. "

İddianamede 5 nolu direkte bakım ve onarımının yapılmadığının belirtildiğine işaret eden Kocagöz, "Teknik personel direklere 3 haftada bir çıkar, bakımlar ve makaralar ve yağlama yapılır. 2024 yılı için incelediğimizde istifa tarihinden sonra kazanın olduğu tarihe kadar 18 hafta geçmiş, 3 hafta bir kontrol edilmiş olması gerekiyor" dedi.

14 Nisan'dan bugüne tutuklu olduğunu hatırlatan Kocagöz, "Bilirkişi raporunu okudum. 'Ne yapsaydım da bu kazayı önleyebilirdim' diye düşündüm ama bir sorumluluğum yok. Takdir mahkemenin. 35 yılık devlet memurluğunun 25 yılını yönetici olarak yaptım. Bugüne kadar başımı öne eğecek hiçbir şey yapmadım" ifadelerini kullandı.

'OTOMASYON SİSTEMİNİ RESETLEDİK VE AMA ARIZA SİLİNMEDİ'

Serkan Y. savunmasında, olay günü "yangın var" diye müşterilerilerden telefon aldıklarını ve bunun üzerine sistemi kontrol ettiklerini söyledi.

Otomasyon sisteminde gözle hat boyunu kontrol ettiklerini ama sisten dolayı bir şey göremediklerini anlatan sanık, savunmasına şöyle devam etti:

"Otomasyon sisteminin ekranını ve kontrol ettik. Sisten bir şey görünmüyordu. Otomasyonda bir arıza olmadığı söylendi. Otomasyon sistemini resetledik ve ama arıza silinmedi. S.K'den yukarıyı ve ekranı kontrol etmesini istedim. S.K. üst istasyon, ben de alt istasyondaydım. Sürekli telefonla konuştuk. S.K. bir yangın olmadığını söyledi ve sistemi tekrar çalıştırdım."

Bakımları olması gereken süreden daha önce yaptıklarını öne süren Serkan Y, "156 kalemlik liste yaptım ve 19 kalem bakımların yapılması bana iletildi. Bana ne söylenirse onu yapardım, otomasyona ve arızalara bakarım." dedi.

Sanık O.K. ve K.K, tesiste mekanik bakım işçisi olarak çalıştıklarını, polis ve savcılık ifadelerinin geçerli olduğunu söyledi.

Müştekilerin dinlenmesinin ardından duruşmaya ara verildi.

NE OLMUŞTU?

Sarısu mevkisindeki teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerden tahliye edilen 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi ise AFAD'ın koordinasyonunda yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.

Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile Ahmet Buğra S, Serkan Y, Serdar T. ve Okan E. tutuklanmıştı. Diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla, R.T. ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin hazırladığı iddianamede, aralarında Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 sanığın, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Öte yandan kazaya ilişkin İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince ihmalleri görülerek soruşturma izni verilen 19 büyükşehir belediye çalışanı hakkında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca çalışma başlatılmıştı.