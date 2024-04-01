Son DakikaSeçim SonuçlarıRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > DEM tabanı kendi adayına oy vermedi! Büyükşehirlerde varlık gösteremediler

DEM tabanı kendi adayına oy vermedi! Büyükşehirlerde varlık gösteremediler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
DEM tabanı kendi adayına oy vermedi! Büyükşehirlerde varlık gösteremediler

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

DEM Parti, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde varlık gösteremedi. DEM Parti’nin İstanbul adayı Meral Danış Beştaş itiraf gibi açıklamada bulundu.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Güneydoğu Anadolu Bölgesinde oylarını artıran DEM Parti, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde varlık gösteremedi. Kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Hakkâri, Van, Muş, Iğdır, Ağrı ve Tunceli’de belediye seçimlerini önde tamamladı.

DEM yönetiminin, büyükşehirlerde aday çıkarmasına rağmen bu durum seçmen üzerinde etkili olmadı. DEM’in Ankara, İstanbul ve İzmir’deki adaylarının, partinin tabanından oy alamadığı görüldü.  

DEM Parti’nin İstanbul adayı Meral Danış Beştaş “İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın, aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi neden? Çünkü AKP’yi cezalandırmak istedi” diyerek CHP ile yaptıkları gizli ittifakı itiraf etti. Bitlis ve Şırnak’ta ise seçim DEM ile AK Parti arasında kıran kırana geçti. Ancak kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti bu illerde sandıktan birinci parti çıktı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İllere Göre Seçim Sonuçları

İstanbul Seçim Sonucu

Büyükşehir Belediyeleri Parti Dağılımı

İl Belediyeleri Parti Dağılımı

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de beklenen oldu! 3 Büyükşehir’de büyük fark - Gündem3 Büyükşehir’de büyük farkCHP kazanmadı, AK Parti kaybetti - GündemCHP kazanmadı, AK Parti kaybettiTürkiye seçimini yaptı, hayırlı olsun: Tepki oyları CHP'ye patladı - GündemTepki oyları CHP'ye patladıSeçimlerin en çok merak edilen partisi! YRP'nin kazandığı belediyeler belli oldu - GündemSeçimlerin en çok merak edilen partisi! YRP'nin kazandığı belediyeler belli olduHamza Dağ'dan yerel seçim açıklaması: İzmirliler bize denetleme yetkisi vermiştir - Gündem"İzmirliler bize denetleme yetkisi vermiştir"İstanbul'da anket sonuçlarını nokta atışı bildi: Hakan Bayrakçı'dan ilk açıklama - Gündem"İftiralara karşı hukuki işlem başlatıyoruz"Murat Kurum'dan seçim sonrası ilk açıklama: Milletimizin yanında olacağız - GündemMurat Kurum'dan ilk sözlerİstanbul'da yeniden seçilen İmamoğlu zafer konuşmasını yaptı - Gündem"İstanbul mesajını vermiştir"Gebze'de büyük yangın: Kara dumanlar gökyüzünü kapladı - GündemGebze'de büyük yangın: Kara dumanlar gökyüzünü kapladıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan balkon konuşması: Bu seçim bitiş değil dönüm noktasıdır - Gündem"Bu seçim bitiş değil dönüm noktasıdır"
Sonraki Haber Yükleniyor...