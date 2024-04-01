DEM tabanı kendi adayına oy vermedi! Büyükşehirlerde varlık gösteremediler

DEM Parti, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde varlık gösteremedi. DEM Parti’nin İstanbul adayı Meral Danış Beştaş itiraf gibi açıklamada bulundu.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Güneydoğu Anadolu Bölgesinde oylarını artıran DEM Parti, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde varlık gösteremedi. Kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Hakkâri, Van, Muş, Iğdır, Ağrı ve Tunceli’de belediye seçimlerini önde tamamladı.

DEM yönetiminin, büyükşehirlerde aday çıkarmasına rağmen bu durum seçmen üzerinde etkili olmadı. DEM’in Ankara, İstanbul ve İzmir’deki adaylarının, partinin tabanından oy alamadığı görüldü.

DEM Parti’nin İstanbul adayı Meral Danış Beştaş “İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın, aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi neden? Çünkü AKP’yi cezalandırmak istedi” diyerek CHP ile yaptıkları gizli ittifakı itiraf etti. Bitlis ve Şırnak’ta ise seçim DEM ile AK Parti arasında kıran kırana geçti. Ancak kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti bu illerde sandıktan birinci parti çıktı.