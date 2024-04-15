DEM'den ilk icraat: Diyarbakır’da tabela bölücülüğü

Diyarbakır Belediye Başkanı Ayşe Bucak Serra Küçük, Kürtçe isimli iş yerlerine vergi indirimi yapacaklarını, ayrıca kültür-sanatta Kürtçeye geçileceğini söyledi.

31 Mart’ta Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini kazanan DEM Partili belediye eş başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ile Doğan Hatun’un ilk icraatları ‘bölücülük’ üzerinden oldu.

İŞ YERİ TABELASINI KÜRTÇE YAZAN ESNAFA VERGİ İNDİRİMİ

Ayşe Serra Bucak Küçük “İş yerlerinde Kürtçe isimleri tercih edecek olan işletme sahiplerine vergi indirimi uygulayacağız” dedi. Şehrin kültür sanat hayatını Kürtçe olarak dönüştüreceklerini söyleyen Küçük “Kürtçe tiyatro üretimleri aynı zamanda Kürtçe kent konservatuvarlarını yeniden açacağız. Aram Tigran ve Cegerxwin kültür merkezlerinde yeniden müzik, sinema, tiyatro eğitimleri vereceğiz. Daha fazlasını da açacağız” dedi.

"ZAZAKİ VE KURMANCİ LEHÇELERİNDE DİL KURSLARI AÇACAĞIZ"

Kürtçe dil kursları da düzenleyeceklerini bildiren Küçük, Kürtçeyi kamusal alanda önceleyeceklerini belirterek “Dil Koruma ve Geliştirme Müdürlüğü kuracağız. Kürtçenin hem Zazaki hem Kurmanci lehçelerinde dil kursları açacağız” ifadelerini kullandı.