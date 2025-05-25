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Denetime takıldılar: Yarım milyondan fazla sürücüye ceza yağdı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15-22 Mayıs 2025 tarihleri arasında 3,6 milyon aracın denetlendiğini, çeşitli ihlaller nedeniyle 534 binden fazla sürücüye işlem yapıldığını açıkladı. Hız ihlali, muayenesiz araç kullanımı ve emniyet kemeri takmama en sık rastlanan ihlaller arasında yer aldı. Ayrıca, 1 Ocak-21 Mayıs tarihleri arasında kask takmayan motosiklet sürücüleri ve yolcularına yönelik 475 binin üzerinde işlem yapıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 15-22 Mayıs tarihleri arasında, 3 milyon 617 bin 99 aracın denetlendiğini, 534 bin 508 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından trafik denetimlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Trafik ekiplerince 15-22 Mayıs 2025 tarihleri arasında 3 milyon 617 bin 99 aracın denetlendiğini belirten Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 39 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 162 bin 726, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 725, emniyet kemeri kullanmayan 28 bin 892, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 93 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 434 olmak üzere diğer işlemlerle toplam 534 bin 508 araç ve sürücüye işlem yapıldı. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

Denetime takıldılar: Yarım milyondan fazla sürücüye ceza yağdı - 1. Resim

KASK KULLANMAYAN 475 BİN 976 SÜRÜCÜ VE YOLCUYA İŞLEM

Paylaşımında, 1 Ocak-21 Mayıs tarihleri arasındaki motosiklet sürücülerine yönelik denetimlere de yer veren Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"1 Ocak-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerimizce, koruma başlığı (kask) kullanmayan motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüleri/yolcuları ile ilgili toplam 475 bin 976 işlem yapıldı. Motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerimizin ve yolcularımızın koruma başlığı kullanmaları, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında can kaybı ve yaralanma riskini büyük ölçüde azaltmaktadır. Sadece kask takmak yetmez, kaskın doğru ve kilitli şekilde kullanılması hayati önem taşır. Kask sadece bir ekipman değil, bir hayat kurtarıcısıdır. Sevdikleriniz sizi bekliyor, lütfen kask takmayı ihmal etmeyelim."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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