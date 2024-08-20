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Denizli'de deprem oldu! AFAD son dakika olarak duyurdu, işte ilk veriler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Denizli&#039;de deprem oldu! AFAD son dakika olarak duyurdu, işte ilk veriler

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Denizli'de gece yarısı deprem oldu. AFAD Çal merkezli depremi son dakika olarak duyurdu, işte ilk veriler son gelişmeler...

Korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Gece saat 01.54 sıralarında merkez üssü Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi olan 3.6 şiddetinde orta büyüklükte bir deprem oldu. 

BİRÇOK YERDE HİSSEDİLDİ

Deprem başta Çal ve komşu ilçeleri olmak üzere Denizli geneli ve bölgedeki bazı illerde hissedildi. Deprem sonrası bölge halkı büyük panik yaşarken herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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