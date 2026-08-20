Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında eski bakan Ahmet Denizolgun’un kabri açıldı. Uzmanlar “Kabirden çıkan bulguların elverdiği ölçüde olayın cinayet olup olmadığını tespit etmek mümkün” dedi.

Merhum Süleyman Hilmi Tunahan’ın oluşturduğu cemaatin liderliğini yapan eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun, 2016 yılında vefat etmişti.

Beyin kanamasından hayatını kaybettiği belirtilen Denizolgun’un ölümündeki şüphe üzerine soruşturma başlatılmış ve feth-i kabir yapılması kararlaştırılmıştı.

Uzman ekipler, İstanbul Üsküdar’daki Karacaahmet Mezarlığı’nda 4 saatlik çalışma sonucu cesede ait parçaları, kefen ve toprak örnekleri alıp Adli Tıp Kurumuna götürdü. Burada yapılacak inceleme sonrası rapor hazırlanacak.

Denizolgun'un kabri açıldı, son sözü Adli Tıp söyleyecek: Kemik ve toprakta iz aranacak

İşlemin detaylarını ve soruşturmaya sunacağı katkıları Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz’e sorduk. Dökgöz “İncelemeler ağırlıklı olarak kemik üzerinden yapılır. Yıllar sonra bile bulguya ulaşmak mümkün. Kemiklerde özellikle travmaya bağlı bulgular varsa, bunlar tespit edilebilir. Örneğin, kafatasında veya diğer kemiklerde kırıklar meydana gelmişse ya da silahla vurulmuşsa, hepsi ortaya çıkarılabilir. Zehir, uyuşturucu, toksik maddeler ise sadece kemik dokuları üzerinden incelenmez. Mezar ortamından da örnekler alınır. Çünkü, bu maddeler kefene ve toprağa karışabilir” dedi.

Denizolgun'un kabri açıldı, son sözü Adli Tıp söyleyecek: Kemik ve toprakta iz aranacak

Öte yandan, Denizolgun ailesinin de şüphelerin araştırılması amacıyla ilgili makamlara resmî başvuruda bulunduğu öğrenildi.

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