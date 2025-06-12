Dijital oyunda 'KeyDrop' vurgunu! Sosyal medya fenomeni Ferit Karakaya binlerce doları böyle cebe indirdi

Sosyal medya fenomenleri şimdi de 'KeyDrop' yani sanal kasa vurgunu ile gündemde. Müzisyen adıyla tanınan Kemal Can Parlak ve wtcN adıyla tanınan Ferit Karakaya dahil 12 sosyal medya fenomeni 'KeyDrop' operasyonu ile gözaltına alındı. Ferit Karakaya'nın 4 bin 426 dolar değerinde oyun eşyasını paraya çevirerek banka hesabına aktardığı ortaya çıktı.

Dijital dünya üzerinden yapılan dolandırıcılıklara bir yenisi daha eklendi. Sanal kumara yönelik operasyonların ardından sosyal medya fenomenlerine 'KeyDrop' operasyonu düzenlendi.

Müzisyen adıyla tanınan Kemal Can Parlak ve wtcN adıyla tanınan Ferit Karakaya dahil 12 sosyal medya fenomeni çeşitli sosyal medya platformları üzerinden açtıkları yayınlar aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları ve kişileri kumar oynamaya teşvik ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Fenomenlerin yaptıkları vurgun gün yüzüne çıktı.

İlgili Haber Key Drop operasyonunda kimler gözaltına alındı? Fenomenlere sanal kumar operasyonu

YÜKSEK TAKİPÇİLİ FENOMENLERE OPERASYON

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince yapılan sanal devriye faaliyetlerinde, yüksek takipçisi olan bazı sosyal medya fenomenlerinin, "Twitch", "YouTube", "Instagram" ve "TikTok" yayınları sırasında "Key Drop" isimli site üzerinden oynanan dijital oyundan diğer kullanıcılarla birlikte kazandıkları eşyayı gerçek paraya dönüştürmek için sanal kasalar açtığı tespit edildi.

Bu yöntemle haksız kazanç sağladıkları ve kişileri kumar oynamaya teşvik ettikleri belirlenen 19 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca gözaltı kararı verildi.

KEMAL CAN PARLAK, FERİT KARAKAYA, TOLUNAY ÖREN...

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri düzenledikleri operasyonda sosyal medya fenomenleri Tolunay Ören, Eray Can Özkenar, Ferhat Can Dama, Kemal Can Parlak, Ömer Faruk Karataş, Mert Kancefer, Furkan Burak Bayrak, Duru Batır, Necati Akçay, Ferit Karakaya ve İsa Aktaş isimli kişileri yakaladı.

Gözaltına alınan 11 zanlının, emniyetteki işlemlerinin ardından gönderildikleri İstanbul Adliyesi'nde savcılıkta ifadeleri alındı.

Şüpheliler, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Öte yandan, haklarında yakalama kararı çıkarılan 8 şüpheliden 5'inin yurt dışında olduğu öğrenildi.

İlgili Haber Sanal bahse yakın takip! MASAK kumarın izini sürecek

KEY DROP SİSTEMİ İLE AKIL ALMAZ VURGUN

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, soruşturma kapsamında yürüttükleri sanal devriye çalışmalarıyla bazı yayıncıların yurt dışı merkezli küresel çaptaki "Key Drop" adlı dijital platformlardaki oyunlar üzerinden takipçilerini kumara teşvik ettiğini tespit etti.

Platformdaki yayıncıların, bu oyun kapsamında rastgele kutular açarak kutudan çıkan, parasal değeri olan dijital eşyalar kazandığı, bu eşyaların da gerçek paraya çevrilerek haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

SANAL KUMARA TEŞVİK EDİYORLAR

Oyuna katılan kişilerin, önce sisteme para yatırdığı, ardından oyun kapsamında kutunun açılmasıyla en değerli dijital eşyayı kazanan kişinin bu şekilde diğer tüm dijital ödüllerin de sahibi olduğu, bu sürecin de canlı yayınla takipçilere aktarılarak özendirildiği anlaşıldı.

Dijital platformlardaki bu sistem üzerinden kişilerin kumar oynamaya teşvik edildiği ve bu şekilde haksız kazanç sağlandığı şüphesi üzerine soruşturma makamları harekete geçti.

DEĞERLERİ 1 TL İLA 10 MİLYON TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde ayrıca, dijital oyun içerikli videolarda yer alan bıçak ve silah gibi çok sayıda sanal eşyanın 1 lira ile 10 milyon liraya kadar farklılık gösterdiği, çeşitli internet siteleri aracılığıyla da kazanılan eşyanın nakde çevrilebildiği tespit edildi.

İlgili Haber Başkent polisinden 5 ilde yasa dışı sanal bahis operasyonu: 31 gözaltı

FERİT KARAKAYA TEK BİR VİDEODA 4.4 BİN DOLARI CEBE İNDİRMİŞ

Yüksek takipçiye sahip şüpheli Ferit Karakaya'nın bir video içeriğinde 4 bin 426 dolar değerinde eşya kazandığı, bunların bazı platformlar aracılığıyla banka hesaplarına aktarılabildiği belirlendi.