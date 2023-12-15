Dilan-Engin Polat soruşturmasına Veysel Şahin ve Derkan Başer de girdi

15 Aralık 2023 13:37 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 13:54

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin gündeminde fenomenlere yönelik soruşturmalar var... Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüpheliler "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından tutuklanmıştı. Polat çiftinin tutuklanmasının ardından günden güne derinleşen soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı.

DOSYAYA 2 İSİM DAHA EKLENDİ

Yeni MASAK raporunun eklendiği dosyaya iki şüpheli daha eklendi. Daha önce yasadışı bahis suçundan hüküm giyen Veysel Şahin ve Derkan Başer’de soruşturmaya şüpheli olarak eklendi.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “vergi kanununa muhalefet” suçlarından soruşturma başlattı.

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım’da düzenlenen operasyonda, Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğunu tespit etmişti.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti.

Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı.

Dava dosyasında yer alan şüphelilerden 16’sı tutuklanırken 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.