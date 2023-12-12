Polis 6 ay izlemiş! Fenomenlere yönelik soruşturmanın perde arkası

12 Aralık 2023 02:37 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 02:49

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU'NUN HABERİ - Sosyal medya fenomenleri ve kanun dışı bahis çetelerine yönelik son dönemde üst üste yapılan operasyonlar için altı ay önceden düğmeye basıldığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonu ile yapılan operasyonların hazırlıkları altı ay öncesinden başlatıldı. MASAK ve Vergi Denetim Kurulu, suç gelirlerinin aklanması ve vergi kaçırma gibi alanlar başta olmak üzere tüm mali ve finanslar verileri topladı. Hemen sonrasında da operasyonlara start verildi. Emniyet ve Jandarma tarafından soruşturmalar için talep edilen finansal veriler, MASAK tarafından büyük bölümü aynı gün içinde olmak üzere en kısa sürede iletildi. Emniyet Genel Müdürlüğü ile MASAK arasındaki koordinasyon ve iş birliği, MASAK başkan yardımcısı düzeyinde sağlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen önemli pek çok soruşturmada MASAK uzmanları ile kolluk görevlileri sürekli koordinasyon ve irtibat hâlinde çalıştı. Ayrıca özel çalışma grupları oluşturularak soruşturmalara katkı sağlandı. Fenomen operasyonları ve yasadışı bahis çeteleri ile ilgili operasyonlar için MASAK ve Vergi Denetim Kurulundan 250 civarında personel görevlendirildi.

EYLÜL ÖZTÜRK PARA BASMIŞ!

Dilan -Engin Polat çiftinin kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmasının ardından diğer fenomenler de mal varlıklarıyla gündemden düşmüyor. Bu isimlerden biri olan ve şirketine kayyım tayin edilen Eylül Öztürk. Dilan Polat’ın “Şampiyonlar Ligi” diye nitelendirip paylaştığı fotoğrafta yer alan 12 kişiden biri olan Öztürk, sosyal medya hesabından açıklama yaparak aylık kazancını paylaştı.

Bir internet alışveriş sitesine ait verilerle eylül ayı kazancının 1 milyon TL’ye ulaştığını belirten Öztürk’ün 1 - 30 Kasım tarihli hesap dökümünde ise 2 milyon TL kazandığı görüldü. Kazancını paylaşırken ödediği vergiyi açıklamayan Eylül Öztürk, bir önceki paylaşımlarında iş yapamaz hâle geldiğini ileri sürerek ağlamıştı. Daha sonra yine ürün reklamı yapmaya başlayan Öztürk, ABD’de 10’a yakın eve sahip.