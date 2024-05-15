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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD&#039;li mevkidaşı Blinken ile görüştü
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze ve Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki bakanın görüşmesinde, Gazze’deki son gelişmeler ve Ukrayna’daki durum ele alındı.

'KALICI ATEŞKES'İN ÖNEMİNİ VURGULADI

Bakan Fidan, Gazze’de bir an önce kalıcı ateşkes sağlanmasının önemine değindi ve insani yardımların bölgeye ulaşmasının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladı.

İsrail’in Refah’a saldırmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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