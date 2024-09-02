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Dışişleri Bakanlığı'ndan Azerbaycan açıklaması: Hayırlı olsun

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dışişleri Bakanlığı&#039;ndan Azerbaycan açıklaması: Hayırlı olsun

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanlığından, Azerbaycan'daki Milli Meclis seçimlerine ilişkin açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada, dün yapılan 7. Dönem Milli Meclis seçimlerinin "kardeş" Azerbaycan'a hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Azerbaycan'da dün düzenlenen 7. Dönem Milli Meclis seçimlerinde, resmi olmayan ilk sonuçlara göre iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi (YAP), parlamentoda en fazla sandalyeye sahip parti oldu. Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'daki seçimlerin ardından açıklamada bulundu. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün yapılan 7. Dönem Milli Meclis seçimlerinin "kardeş" Azerbaycan'a hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Açıklamada, "Söz konusu parlamento seçimlerinin, işgalden kurtarılan topraklar dahil, Azerbaycan'ın tamamında gerçekleştirilmiş olması tarihi bir önem taşımaktadır. Azerbaycan halkının iradesini ortaya koyduğu seçimlerin, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın tesisine katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan'da dün düzenlenen seçimlerde, resmi olmayan ilk sonuçlara göre iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi (YAP), parlamentoda en fazla sandalyeye sahip parti olmuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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