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    Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Radman ile görüştü

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, resmi ziyaretler kapsamında Türkiye'de bulunan Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Radman ile bir araya geldi. Görüşmede Bosna-Hersek, Balkanlar ve Ortadoğu'daki gelişmeleri ele alındı. 

    Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Radman ile görüştü
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, resmi ziyaretler kapsamında Türkiye'ye geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından ağırlanan Radman, daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat ile bir araya geldi. 

    Oktay, Meclis'te gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Hırvatistan arasında üst düzeyde seyreden ilişkileri her geçen gün geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

    DEPREM BÖLGESİNİ ZİYARET EDECEK

    Hırvatistan'ın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Türkiye'nin yanında yer aldığını dile getiren Oktay, Radman'ın depremden etkilenen Adıyaman'ı da ziyaret edeceğini söyledi.

    Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Radman ile görüştü

    BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

    Oktay, görüşmede Bosna-Hersek, Balkanlar ve Ortadoğu'daki gelişmeleri ele alındı. 

    Görüşme daha sonra basına kapalı devam etti.

    Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Radman ile görüştü

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Fuat OktayTBMMHırvatistan
    Haberler > Gündem > Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Radman ile görüştü
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