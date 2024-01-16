Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Radman ile görüştü

16 Ocak 2024 17:24 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 17:33

Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, resmi ziyaretler kapsamında Türkiye'ye geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından ağırlanan Radman, daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat ile bir araya geldi.

Oktay, Meclis'te gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Hırvatistan arasında üst düzeyde seyreden ilişkileri her geçen gün geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

DEPREM BÖLGESİNİ ZİYARET EDECEK

Hırvatistan'ın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Türkiye'nin yanında yer aldığını dile getiren Oktay, Radman'ın depremden etkilenen Adıyaman'ı da ziyaret edeceğini söyledi.

BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

Oktay, görüşmede Bosna-Hersek, Balkanlar ve Ortadoğu'daki gelişmeleri ele alındı.

Görüşme daha sonra basına kapalı devam etti.