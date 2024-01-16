- Güncelleme Tarihi:
Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Radman ile görüştü
Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen: Fatih Uğur
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, resmi ziyaretler kapsamında Türkiye'de bulunan Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Radman ile bir araya geldi. Görüşmede Bosna-Hersek, Balkanlar ve Ortadoğu'daki gelişmeleri ele alındı.
Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, resmi ziyaretler kapsamında Türkiye'ye geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından ağırlanan Radman, daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat ile bir araya geldi.
Oktay, Meclis'te gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Hırvatistan arasında üst düzeyde seyreden ilişkileri her geçen gün geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.
DEPREM BÖLGESİNİ ZİYARET EDECEK
Hırvatistan'ın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Türkiye'nin yanında yer aldığını dile getiren Oktay, Radman'ın depremden etkilenen Adıyaman'ı da ziyaret edeceğini söyledi.
BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI
Oktay, görüşmede Bosna-Hersek, Balkanlar ve Ortadoğu'daki gelişmeleri ele alındı.
Görüşme daha sonra basına kapalı devam etti.
Düzenleyen: Fatih Uğur - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı