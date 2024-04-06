Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Gazze çağrısı! 'Bütün dünyayı davet edelim'

Kadir Gecesi için Ankara'da düzenlenen bir programa katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazze konusuna değinerek, "Dilimizle bütün dünyayı bu katliamı yapanları, zalimleri, işgalcileri durdurması davet edelim" dedi.

Kadir Gecesi yurt genelinde dualarla idrak edildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Ankara'da düzenlenen özel bir programa katıldı. Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde kılınan teravih namazının ardından başlayan programda Kur'an-ı Kerim ve ilahi okumaları yapıldı.

Bunların ardından konuşan Al, Erbaş, Gazzelilerin zalim işgalcilerin bombaları altında sürekli can verdiğini belirterek, "Onlar için dua edelim, elimizden gelen yardım ne varsa o yardımları gönderelim. Dilimizle bütün dünyayı bu katliamı yapanları, zalimleri, durdurması için davet edelim. Bu zulmü durdurmaya davet edelim, durmadan, dinlenmeden dualarımızın ne zaman kabul olunacağını biz bilmiyoruz. Aziz kardeşlerim, her zaman dualarımızı yapalım. Bu gece duamızı yapalım" ifadelerini kullandı.

"BAYRAM NAMAZINDA CAMİLERİMİZİ DOLDURALIM"

Erbaş, Cuma hutbesinde bütün vatandaşları aileleri ile bayram namazına davet ettiklerini belirterek, "Camilerimizi dolduralım bayram gününde, bayram namazında. Bayram namazımızı eda ettikten sonra bütün 90 bin camimizde Gazzeli kardeşlerimiz için ve dünyanın neresinde mazlum-mağdur varsa onlar için, ülkemiz için, şehitlerimiz için, ordumuz için, ordumuzun karada, havada, denizde her zaman ve her yerde mansur ve muzaffer olması için dua edeceğiz" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, konuşmasının ardından Kuran-ı Kerim tilavetini dinledi.