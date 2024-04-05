Kur'an-ı Kerim'in indirildiği "bin aydan daha hayırlı" Kadir Gecesi, yurt genelinde dualarla idrak edildi.

Kur'an-ı Kerim'in indirildiği Kadir Gecesi, tüm yurtta dualarla idrak ediliyor. Akın akın camilere koşan müminler, Türkiye'nin dört bir yanında ellerini semaya açtı.

İSTANBUL'DA AKIN AKIN EYÜPSULTAN'A

On bir ayın sultanı Ramazan ayının bitimine günler kala vatandaşlar Eyüpsultan'da buluştu. Kadir Gecesi'nde iftarlarını Eyüpsultan'da yapmak isteyen binlerce vatandaş cami avlusunu ve etrafındaki parkları doldurdu.

Kur-an Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi'nde vatandaşlar hem ibadetlerini yerine getirmek hem de bir arada iftarlarını açabilmek için Eyüpsultan'a geldi. Akşam ezanının okunması ile oruçlarını açan vatandaşlar Eyüpsultan Camii avlusunu, Eyüpsultan Meydanı'nı doldurdu.

Ziyarete gelen Yunus Koca isimli vatandaş, "Mübarek Kadir Gecesi Eyüpsultan Hazretlerini ziyarete geldik. Dua edeceğiz. Çok özel bir gün. Çocuklarımızın bunu görmesini sağladık” ifadelerini kullandı.

VAN

Van’da Kadir Gecesi münasebetiyle başta tarihi Ulu Cami, Yukarı Nurşin Camii ile Hazreti Ömer Camii olmak üzere, camilere akın eden yüzlerce vatandaş, bütün İslam alemi için dua etti.

Konuya ilişkin konuşan Müftü Ömer Azmi Efendi Camii İmam Hatibi Recep Bakır, Kur’an-ı Kerim’in indiği bu gecede kişilerin Kur’an ile hemhal olması gerektiğini belirtti. Meleklerin dünya semasına teşrif ettiği gecede, bolca dua edilmesi gerektiği önerisinde bulunan Bakır, “Bu gece bir bağışlanma, bir istiğfar gecesidir. Rabbim bu gece hakkıyla istiğfarlarını dile getirenlerden eylesin. Hakiki manada Filistin’deki, Doğu Türkistan’daki, Myanmar’daki ve diğer bütün mazlum ülkelerdeki Müslüman kardeşlerimizin abluka altında kurtulabilmesi ümidiyle dualarımızı yad edelim” dedi.

KIRKLARELİ

"Bin aydan daha hayırlı" olduğu kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla tüm yurtta olduğu gibi Kırklareli’nde de program düzenlendi. Hızırbey Camii'nde yatsı namazı öncesi gerçekleşen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra İl Müftü Yardımcısı Ramazan Özdemir gecenin önemini anlattı. Dualar edilip, salavat getirilmesinin ardından namaz kılındı.

İZMİR

İzmir’de vatandaşlar Kadir Gecesi dolayısıyla camilere akın etti. Bornova’da bulunan Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi başta olmak üzere tüm camilere akın eden vatandaşlar, Kadir Gecesi'ni idrak etmek için saf tuttu. Vatandaşlar camilerde ve çevrelerinde yatsı namazını bekledi. İftarın ardından çok sayıda vatandaş aileleriyle camilere akın etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından vatandaşlar, bol bol dua etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği ise Kadir Gecesi Özel programı düzenledi. İlahiler okundu, dualar edildi. Çocuklar için özel etkinliklerin de düzenlendiği programda, geleneksel Osmanlı şerbeti ikramı gerçekleşti.

KONYA

Konya’da Mevlana Meydanı’nı dolduran binlerce kişi Kadir Gecesi'ni idrak etti.

Konya’da vatandaşlar Kadir Gecesi dolayısıyla Mevlana Meydanı’nı doldurdu. Kadir Gecesi'ni Mevlana Meydanı’nda idrak etmek isteyen binlerce kişi alana gelerek saf tuttu.

Meydanın dolup taştığı mübarek gecede vatandaşlar yatsı ve teravih namazının ardından dua etti. Mevlana Meydanı'na gelen vatandaşlar, bu gecenin hayırlı olmasını dileyerek mutlu ve sevinçli olduklarını söyledi.

ELAZIĞ

Elazığ'da da Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar başta İzzetpaşa Camii olmak üzere tüm camileri doldurdu. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ve bin aydan daha hayırlı olan gecede cemaat geceyi namaz kılıp dualarla geçirdi. Yapılan duaların ardından vatandaşlar teravih namazı kıldı.

Filistin’e destek ve yardım vurgusunda bulunan vatandaşlardan Emre Öztürk ise, "Bütün Müslüman aleminin mübarek kandilini kutluyorum, hayırlara vesile olmasını diliyoruz. İslam coğrafyasının kendine gelmesini istiyoruz. Filistin’e, Gazze’ye yardımlarını esirgemesinler. Fakir Müslümanlar ezilmesin, onlar da topraklarında hür yaşasınlar. Cümlemizin kandili mübarek olsun” diye konuştu.

ŞANLIURFA

"Peygamberler şehri" Şanlıurfa'da, Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesindeki camilere akın etti.



Akşam ezanından itibaren yerleşkeye gelenler, camilerde namaz kıldı, Kuran-ı Kerim okudu, dua etti. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu. Camilere sığmayan vatandaşlar, avluda serilen hasırlar üzerinde namaz kıldı. Kentteki camilerin tamamında kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi.

HAKKARİ

Hakkari'de Kadir Gecesi münasebetiyle vatandaşlar camilere akın ederek bütün İslam alemi için dua etti.



Yatsı namazı öncesi gerçekleşen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İlahiler okundu, Gazze'de şehit edilenler için dualar edilip salavat getirildi.