Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne yalanlama! Yangın faciasının uydu görüntüleri yayınlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne yalanlama! Yangın faciasının uydu görüntüleri yayınlandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'yi derinden sarsan Diyarbakır-Mardin yangını, 15 vatandaşın ölümüne yol açtı. Yangın faciasına yönelik Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından "elektrik hattında ihmal" iddiaları öne sürüldü. Bunun üzerine Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Atalay uydu görüntülerine yayınlayarak, “Yangının elektrik kaynaklı olmadığı belge ve görüntülerle sabit” açıklamasında bulundu.

Dicle Elektrik, Diyarbakır ve Mardin illerinde 20 Haziran 2024 tarihinde çıkan ve 15 vatandaşın hayatına mal olan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yangının elektrik hatlarından kaynaklanmadığını belirten Dicle Elektrik, yapılan detaylı incelemeler ve elde edilen deliller doğrultusunda, yangının anız yakımı nedeniyle çıktığını ifade etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne yalanlama! Yangın faciasının uydu görüntüleri yayınlandı - 1. Resim

UYDU KAYITLARINI YAYINLADILAR

Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda, yangının çıkış sebebini uydu ve farklı kamera kayıtları ile doğruladıklarını ifade etti. 20 Haziran'da meydana gelen yangının ardından saha ekipleriyle birlikte yaptıkları ilk çalışmalarda yangının elektrik hatlarından kaynaklanmadığını tespit etmiş olduklarını belirten Atalay, “Ardından yangın ile ilgili basına, kamuoyuna ve savcılığa intikal eden iddiaları da cevaplamaya devam ediyoruz.

Yangının başladığı Köksalan Mahallesi mezarlık bölgesinde elektrik hattımızın bulunmadığını bir kez daha ifade etmek isterim. Yangının hemen ertesi günü saat 10.00 sularında Köksalan Mahallesi'nin genelinde, hem köy içi alçak gerilim şebekesi hem de orta gelirim şebekesinin bulunduğu alanlarda yaptığımız incelemelerde herhangi bir iletken kopukluğu, direk düşmesi veya alçak gerilim arızasına rastlamadık. Bu tespitlerimizi son olarak yaptığımız detaylı tespit ve incelemelerle, uydu görüntüleri ve farklı kamera kayıtları aracılığıyla da doğruladık” dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne yalanlama! Yangın faciasının uydu görüntüleri yayınlandı - 2. Resim

ANIZ YAKMADAN KAYNAKLANIYOR

Yangının iki farklı özel mülkte gerçekleştirilen anız yakmadan kaynaklandığını aktaran Atalay, “Bazı medya organları ve sosyal medya kanallarında yangının elektrik kaynaklı olduğu iddia edilmiş olsa da, biz elektrik hatlarından kaynaklanmadığını kanıtlarıyla beraber tekrar ifade ediyoruz. 17 Haziran 2024 ve 20 Haziran 2024 tarihlerinde Sentinel 2 uydusundan aldığımız görüntülerde de görüleceği üzere, yangının anız yakımından kaynaklı olduğu görülmektedir. Nem ve ısı göstergeleri de anız yakımının, yangından saatler önce parsellerin çevrilerek planlı bir şekilde yapıldığını net olarak gösteriyor.

Arazinin, anız yakımı olmadığını iddia eden ve valilik açıklamasını da yalanlayarak yangının elektrik tellerinin tutuşmasından kaynaklandığını belirten sözde görgü tanığının ailesine ait olduğu tespit edildi. Yangının meydana geldiği diğer arazinin de bir başka tanığın ailesine ait bir alan olduğu da tespit ettik” şeklinde konuştu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne yalanlama! Yangın faciasının uydu görüntüleri yayınlandı - 3. Resim

GÖRÜNTÜLER ADLİ MAKAMLARA SUNULDU

Bazı medya organlarınca yangına ilişkin servis edilen kamera görüntülerinin de 23 Haziran 2024 tarihine ve gündüz saatlerine ait olduğunu kaydeden Atalay, “15 vatandaşımızın vefatı ve onlarca insanımızın yaralanması ile sonuçlanan yangın, 20 Haziran 2024 tarihinde akşam saatlerinde başlamışken, medya ve sosyal medya mecralarında yayılan söz konusu kamera kaydı 23 Haziran 2024 tarihine ait olup gündüz saatlerini gösteriyor. 24 Haziran Pazartesi günü sabah saatlerinde, Mardin'in Derik ilçesinde bir meyve bahçesinde çıkan ve elektrik tellerinden kaynaklı olduğu öne sürülen bu yangın videosunda, kamera kaydında kamera görüntülerinde kayıt tarihinin ‘2024.06.23’ olduğu açıkça görülüyor” dedi.

“Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” diyen Atalay, “Konuyla ilgili tüm görüntü ve delilleri, kamu kurumları ve ilgili makamlarla paylaşmaya devam ediyoruz. Yangının elektrik kaynaklı olmadığı belge ve görüntülerle sabit. Ancak vatandaşlarımızdan, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın sonuçlarını sabır ve sükûnetle beklemelerini istirham ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne yalanlama! Yangın faciasının uydu görüntüleri yayınlandı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beşiktaş'ın yeni sezonda giyeceği iç saha forması belli olduTüpler bomba gibi patladı, yangın eve sıçradı! Bursa'da korku dolu anlar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Parkta kanlar içerisinde ceset bulundu! Son mesajı tüyler ürpertti - GündemCesedi parkta kanlar içerisinde bulunduÇocuklarla yaptığı yayın olay oldu! Bakanlıktan İyi Partili Turhan Çömez hakkında suç duyurusu - GündemÇocuklarla yayını olay oldu! Çömez hakkında suç duyurusuAnkara'da otluk alan yangını! Yerleşim yerlerine sıçradı, dükkan ve evler yandı - GündemAnkara'da feci yangın! Yerleşim yerlerini sardı, evler yandıTüpler bomba gibi patladı, yangın eve sıçradı! Bursa'da korku dolu anlar - GündemTüpler bomba gibi patladı, yangın eve sıçradı!İkinci Kobani Davası'nda tahliye kararı! 5 eski HDP'li vekil yargılandı - GündemKobani Davası'nda tahliye kararıKılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'la görüştü! Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama - GündemÖzgür Özel'den dikkat çeken yorum
Sonraki Haber Yükleniyor...