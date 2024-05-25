Diyarbakır'da 'Bozdoğan-40' operasyonu! Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen 'Bozdoğan-40' operasyonunda gri kategoride olan 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele etme konusunda kararlı olan güvenlik güçleri, düzenledikleri operasyonlar ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor.

Son olarak Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen 'Bozdoğan-40' operasyonunda gri kategoride olan 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren MİT mensuplarımızı, kahraman jandarmamızı ve güvenlik korucularımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin" dedi ve detaylara yer verdi.

BİRÇOK EYLEMİN FAİLİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

Yerlikaya'nın paylaşımında yer alan ifadeler şöyle:

"Etkisiz hale getirilen teröristin İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Sofi (K) adlı Mehmet Yıldırım adlı terörist olduğu;

8 güvenlik görevlisinin ve 15 sivil vatandaşın şehit edildiği; 8 güvenlik görevlisinin ve 10 sivil vatandaşın yaralandığı 6 ayrı eylemin faillerinden biri olduğu tespit edildi.

Jandarma komando timlerimiz ve güvenlik korucularımızla, terörist arasında sıcak temas sağlandı. Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) üyesi terörist çatışmada etkisiz hale getirildi.

Çatışmada Kahraman Jandarma Üsteğmenimiz yaralandı. Sağlık durumu iyi.

Terörist Sofi (K) Mehmet Yıldırım’ın;

22 Haziran 2022 tarihinde Diyarbakır ili Lice ilçesi kırsalında icra edilen operasyon sırasında yapılan silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine,

09 Ocak 2021 tarihinde Diyarbakır ili Lice ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda yapılan silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 3 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine,

08 Nisan 2020 tarihinde Diyarbakır ili Kulp ilçesi kırsalında meydana gelen EYP’li saldırıda 5 sivil vatandaşın şehit edilmesi eylemine,

12 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır ili Kulp ilçesi kırsalında meydana gelen EYP’li saldırıda 7 sivil vatandaşın şehit edilmesi, 10 sivil vatandaşın yaralanması eylemine,

19 Mart 2018 tarihinde Diyarbakır ili Hani ilçesi sınırları içerisinde meydana gelen yol kesme olayında 2 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi eylemine,

13 Mart 2018 tarihinde Diyarbakır ili Dicle ilçesi kırsalında icra edilen operasyon esnasında meydana gelen EYP’li saldırıda 3 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 4 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine katıldığı tespit edildi."