Diyarbakır’da sanayi sitesi yangını söndürüldü! 4 itfaiye eri dumandan etkilendi
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde 4 iş yerine yayılan yangın söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 4 itfaiye erine sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan 3. Sanayi Sitesinde sabah saatlerinde oto yedek parçası satan bir dükkanda henüz belirlenemeyen yangın çıktı.
4 İTAFİYE ERİ HASTANELİK OLDU
Kısa sürede büyüyen yangın, 3 iş yerine daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, 112 Acil Sağlık ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı ekipleri sevk edildi.
Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 4 itfaiye erine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarda müdahale edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı