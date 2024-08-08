Diyarbakır’da sanayi sitesi yangını söndürüldü! 4 itfaiye eri dumandan etkilendi

Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde 4 iş yerine yayılan yangın söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 4 itfaiye erine sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.

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Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan 3. Sanayi Sitesinde sabah saatlerinde oto yedek parçası satan bir dükkanda henüz belirlenemeyen yangın çıktı.

4 İTAFİYE ERİ HASTANELİK OLDU

Kısa sürede büyüyen yangın, 3 iş yerine daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, 112 Acil Sağlık ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 4 itfaiye erine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarda müdahale edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.