Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Diyarbakır’da sanayi sitesi yangını söndürüldü! 4 itfaiye eri dumandan etkilendi

Diyarbakır’da sanayi sitesi yangını söndürüldü! 4 itfaiye eri dumandan etkilendi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Diyarbakır’da sanayi sitesi yangını söndürüldü! 4 itfaiye eri dumandan etkilendi

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde 4 iş yerine yayılan yangın söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 4 itfaiye erine sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan 3. Sanayi Sitesinde sabah saatlerinde oto yedek parçası satan bir dükkanda henüz belirlenemeyen yangın çıktı. 

Diyarbakır’da sanayi sitesi yanıyor! Gökyüzü simsiyah oldu - 1. Resim

4 İTAFİYE ERİ HASTANELİK OLDU

Kısa sürede büyüyen yangın, 3 iş yerine daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, 112 Acil Sağlık ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 4 itfaiye erine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarda müdahale edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kredi kartlarına sınır gelince vatandaş 36 ay taksitin yolunu bulduCeza'dan yeni tarz! Cennet Mahallesi'ndeki Rüstem'e benzetildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hastane çıkışı acı kaza! İlaç almaya giderken otomobilin altında kaldı - GündemHastane çıkışı acı kaza! İlaç almaya giderken can verdiMİT kriptoloji sorularının cevabını paylaştı! Ortaya çıkan mesaj duygulandırdı - GündemMİT kriptoloji sorularının cevabını paylaştıTEM Otoyolu'nda tır, otomobil ve 2 otobüs birbirine girdi: 15 yaralı - GündemTır, otomobil ve 2 otobüs birbirine girdiMerve Ateş 6 Şubat felaketinin kayıplarındandı... 18 ay sonra gelen acı haber kahretti - GündemKahreden haber 18 ay sonra geldiEstetik operasyonunda hayatını kaybeden Manolya Oktay'ın ölüm nedeni belli oldu! - GündemManolya öldüğüyle kaldı!CHP'li belediyede atama skandalı! Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı akrabalarını müdür yapmış - GündemCHP'li başkan akrabalarını müdür yapmış
Sonraki Haber Yükleniyor...