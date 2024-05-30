Düdüklü tencere hayatını kabusa çevirdi: 5 ameliyat geçirdi, tedavisi günlerce sürdü...

Esenyurt'ta keşkek yapmak için düdüklü tencereye buğday koyan kadın, dehşeti yaşadı. Buğday tanesinin tencerenin hava boşluğunu kapatmasıyla patlama gerçekleşti. Bomba gibi bir patlama olduğunu söyleyen Ebru Havyalı, 5 ameliyat geçirdiğini kaydedip tedavisinin günlerce sürdüğünü anlattı.

Esenyurt'ta 46 yaşındaki 2 çocuk annesi Ebru Havyalı, Ramazan Bayramı öncesi dehşeti yaşadı. Bayram hazırlığı için mutfağa giren kadın edinilen bilgiye göre düdüklü tencereye malzemeleri yerleştirerek ürünleri pişmeye bıraktı ancak tencere bir anda bomba gibi patladı.

Patlamanın etkisiyle sıçrayan kadının yüzü, kolları ve vücudunun birçok noktasında yanıklar meydana geldi.

Acıyla çığlık atan kadının yardımına annesi koşarken hemen üzerine su döküldü. Ardından bir hastaneye götürüldü, ilk müdahale sonrası Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne yönlendirildi. Burada tedavisine başlanan vücudunun yaklaşık yüzde 40’ının yandığı öğrenilen kadın, bir süre yoğun bakımda tedavi görürken ameliyatlar geçirdi.

TEDAVİSİ GÜNLER SÜRDÜ

Günler süren tedavisi tamamlanan Hayvalı, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan ise tedavi sürecine ilişkin bilgi verdi. Prof. Dr. Turan, ürünlerin kullanım kılavuzuna göre kullanılmasına gerektiğini söylerken ilk yardımın hayati önem taşıdığına vurgu yaptı.

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OLAY ANINI ANLATTI

Yemek yaparken yaşadığı korku dolu anları anlatan 46 yaşındaki Ebru Hayvalı, “Arife günü yaşandı, keşkek deriz, buğdayla yapılan bir keşkek. Evde bir kalabalık vardı. ‘Şu kadar daha koy’ dediler, koydum, ölçüyü biraz kaçırdım. Sonra pişirmek için kapağını kapattım, pişiyordu. Altını kapatmaya gittiğim anda bir patlama oldu. Buğday tanesi hava deliğini kapatmış.

"SES DIŞINDA HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM"

Sadece sesi hatırlıyorum, hiçbir şey hatırlamıyorum. Bomba gibi bir sesti, düdüklünün kapağı yüzüme gelmedi, büyük bir kapak o gelseydi kurtuluşum olmazdı. Bir hatam; çok doldurmak, acele etmek. Bir ses var, kulaklarımda hep gümleme sesi var. O ara annem evdeydi, ona seslendim, ‘Anne yetiş’ diye torunum, kapıda anneanneme bir şey oldu diye ağlıyor.

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5 KERE AMELİYAT OLDU

Dolaptan su döktüler, ne kadar su varsa döktüler, o arada hastaneye gittik. Buraya geldim, yoğun bakımda kaldım, 5 kere ameliyat oldum. Kullanım kılavuzuna dikkat etsinler, bir tık üste bile çıktığın zaman hata, benim hayatta başıma gelmez, senelerdir kullanıyorum, çok dikkatliyim derken bir anlık dalgınlığımla bu hale geldim. Doktorlarımız, hemşirelerimiz gerçekten çok iyi baktılar, yüzüm komple yanıktı şu an hiçbir iz yok. Mutfağa girmiyorum, giremiyorum, gittiğim anda patlamayı hissediyorum. Öyle bir patlamayı hayatımda duymadım da görmedim de sanki evde bir bomba patladı” şeklinde konuştu.