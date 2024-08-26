Düğün takısında yeni rekor! 2 kilo altın, 21 milyon lira

Düzenleyen: Sezer Doğru 26 Ağustos 2024 16:15 - Güncelleme: 26 Ağustos 2024 16:27 - Güncelleme:

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Düğünlerde takılan takı miktarı ile sık sık gündeme gelen Van'da yeni bir rekor kırıldı. Van’da gerçekleştirilen bir aşiret düğününde, geline 2 kilo altın, damada ise 21 milyon 200 bin TL takı takıldı.