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Düğün takısında yeni rekor! 2 kilo altın, 21 milyon lira

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Düğün takısında yeni rekor! 2 kilo altın, 21 milyon lira

Gündem Haberleri

Düğünlerde takılan takı miktarı ile sık sık gündeme gelen Van'da yeni bir rekor kırıldı. Van’da gerçekleştirilen bir aşiret düğününde, geline 2 kilo altın, damada ise 21 milyon 200 bin TL takı takıldı.

Türkiye'de sık sık gündeme gelen aşiret düğünleri ve takılan takı miktarı Van'da rekor kırdı.

Van’da gerçekleştirilen bir aşiret düğününde, geline 2 kilo altın, damada ise 21 milyon 200 bin TL takı takıldı.

Düğün takısında yeni rekor! 2 kilo altın, 21 milyon lira - 1. Resim 

5 BİN KİŞİ KATILDI 

Umut ve Tülay çiftinin düğün töreni önceki aşiret düğünlerini geride bırakarak yeni takı rekonu kırarken 5 bin kişinin katıldığı bir şölene sahne oldu. 

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