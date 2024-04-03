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Haberler > Gündem > Dükkanı yanan esnaf, 1 Nisan şakası sandı! Gerçek olduğunu görünce şoke oldu

Dükkanı yanan esnaf, 1 Nisan şakası sandı! Gerçek olduğunu görünce şoke oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas'ta yaptığı tostlar ile ün salan ve sosyal medya paylaşımları ile izlenme rekorları kıran işletmeci, "Dükkanın yanıyor" diye aranınca kendisine 1 Nisan şakası yapıldığını düşündü ancak iş yerine gittiğinde korkunç gerçekle yüzleşti.

1 Nisan günü sabah saat 06.00 sularında Raşit Yıldırım'a ait iş yerinde elektrik aksamından çıkan yangın, kısa sürede işletmeyi sardı. Kısa sürede dükkana ciddi oranda hasar veren yangın, bir süre sonra söndü.

DÜKKANINI ALEVLER SARDI

1 Nisan sabahı dükkanı açmak için gelen personel, dükkanın yandığını görünce durumu Raşit Yıldırım'a bildirdi. İlk başta personelin 1 Nisan şakası yaptığını düşünen Yıldırım, iş yerine gidince korkunç gerçekle yüzleşti. Sosyal medya paylaşımları ile izlenme rekorları kıran "Tostçu Raşit", yaptığı tostlar kadar ziyaretçileriyle de dikkat çekiyordu. 

Dükkanı yanan esnaf, 1 Nisan şakası sandı! Gerçek olduğunu görünce şoke oldu - 1. Resim

"1 NİSAN ŞAKASI SANDIM"

En kısa sürede iş yerinde tadilat başlatan Raşit Yıldırım, “31 Mart'ta oyumuzu kullandık, o gün sahura kadar açıktık. Sahur sonrası temizlik yaparak bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte evimize gittik. Sabah saat 09.00 sıralarında dükkanımız açıldığında personelimiz telefonla defalarca aramış. Telefon sessizde olduğu için ulaşamamış. Eve gelip ‘Ağabey dükkan yandı' dedi. Ben de 1 Nisan nedeniyle şaka yaptığını düşündüm. Apar topar dükkana geldim, dükkanda ciddi hasar oluşmuş. Nazara geldik, bundan eminim” dedi.

Dükkanı yanan esnaf, 1 Nisan şakası sandı! Gerçek olduğunu görünce şoke oldu - 2. Resim

"ZARARIMIZ BÜYÜK"

Yangının kendiliğinden söndüğünü söyleyen Yıldırım, “Ben tesadüfen yukarıdan bir su borusu çekmiştim. O borunun normalde patlamasına imkân yok. Yukarı tavandan bir demir parçası düşünce boru deliniyor, patlıyor ve içerisindeki tazyikli su yangını söndürmüş. Tazyikli su sayesinde diğer taraflara sıçramadan yangın sona ermiş. Zararımız büyük ama Allah'ın izniyle bunun üstesinden geleceğiz. Tostçu Raşit olarak bunun üstesinden geleceğiz. 2 gündür uyumuyoruz, uyumayacağız, gelen misafirlerimize, dostlarımıza hizmet vereceğiz. En kısa zamanda toparlanacağız inşallah” diye konuştu.

Dükkanı yanan esnaf, 1 Nisan şakası sandı! Gerçek olduğunu görünce şoke oldu - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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