Akdeniz'de 4.8'lik deprem! Şiddetli sallandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Temmuz 2025 16:25 - Güncelleme: 23 Temmuz 2025 16:41 - Güncelleme:

EMSC verilerine göre Akdeniz'de 5.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin Girit Adası açıklarında 4.8 şiddetinde olduğunu açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre dün akşam Ioannina, Ipeiros (Yunanistan)'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Ege Denizi'nde ve Akdeniz'de art arda meydana gelen depremlere bir yenisi daha eklendi. İlgili Haber Erbakan ve Davutoğlu kamera karşısına geçti, bronz tenlerine yorum yağdı Girit Adası açıklarında şiddetli bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 4.8, derinliğini ise 54 kilometre olarak açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gözde Nur Bayar