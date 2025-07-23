Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Akdeniz'de 4.8'lik deprem! Şiddetli sallandı

Akdeniz'de 4.8'lik deprem! Şiddetli sallandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Akdeniz&#039;de 4.8&#039;lik deprem! Şiddetli sallandı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

EMSC verilerine göre Akdeniz'de 5.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin Girit Adası açıklarında 4.8 şiddetinde olduğunu açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre dün akşam Ioannina, Ipeiros (Yunanistan)'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Ege Denizi'nde ve Akdeniz'de art arda meydana gelen depremlere bir yenisi daha eklendi.

Girit Adası açıklarında şiddetli bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 4.8, derinliğini ise 54 kilometre olarak açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABD savaş gemisi İran sularına girdi! Helikopterler peş peşe havalandıYangın helikopteri kaç ton su alır, yangın söndürme uçağı 1 saatte ne kadar su atabilir?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şırnak'ta 1 Eylül'e kadar ormana girişler yasaklandı - GündemŞırnak'ta 1 Eylül'e kadar ormana girişler yasaklandıEsadiye köyünde miras cinayeti! Kardeşini öldüren ağabey yakalandı - GündemEsadiye köyünde miras cinayeti! Kardeşini öldüren ağabey yakalandıCumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak'ı kabul etti - GündemCumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli kabulÖzel'den, Eurofighter müjdesinin ardından dikkat çeken sözler: Erdoğan'dan teşekkür telefonu gelmesi lazım - Gündem"Erdoğan'dan teşekkür telefonu gelmesi lazım"Boykot altındaki markadan imaj temizliği! Arda Güler'e tepkiler çığ gibi: Persil kan lekesini de çıkartır mı? - Gündem"Boykot" reklamı! Arda'ya tepkiler çığ gibiAllah böyle ölüm vermesin! Boynuna bornoz ipi dolandı, 6 yaşındaki Özlem hayatını kaybetti - GündemBoynuna bornoz ipi dolandı, gerisi felaket...
Sonraki Haber Yükleniyor...