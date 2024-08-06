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Ekipler şoke oldu! Adana'da bir evden 15 kamyon çöp çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, atık biriktirildiği belirlenen evden 15 kamyon çöp çıkarıldı.

Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir apartmanın 1. katında bulunan dairede yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kişinin evinden kötü koku yayılması üzerine belediyeye ihbarda bulunuldu.

Adrese giden zabıta ekipleri, evde çöp ve atık biriktirildiğini tespit etti.

Bunun üzerine eve belediyenin temizlik ekipleri yönlendirildi.

Görevlilerin yaptığı çalışmayla evden 15 kamyon çöp ve çeşitli atık çıkardı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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