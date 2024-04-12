Ekrem İmamoğlu memleketi Trabzon'da! Bordo mavili kulübü de ziyaret etti

Bayram nedeniyle Trabzon'a giden Ekrem İmamoğlu burada akrabalarıyla buluştu, vatandaşlarla bayramlaştı. Eski Trabzonspor yöneticisi ve Divan üyesi olan İmamoğlu, bordo mavili kulübü de ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle birlikte memleketi Trabzon'a ziyarette bulundu. Akçaabat ilçesinde akrabalarıyla bir araya gelen İmamoğlu, cuma namazı çıkışı vatandaşlarla bayramlaştı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'yı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dileyen İmamoğlu, daha güzel başarılara imza atmak istediklerini belirterek tüm belediyelere kapılarının açık olduğunu söyledi.

"PARTİLER HİZMET İÇİN ARAÇ"

Ortahisar Belediyesi önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, kapısının hangi partiden seçilirse seçilsin herkese açık olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Trabzon'un büyükşehrinden ilçesine, beldesine nerede olursa olsun herkese açık. Partiler araç, partiler hizmet için araç. Seçim geçti gitti, şimdi milletçe ayağa kalkma zamanı. Onun için birlikte çalışacağız. Ahmet Kaya başkanımla çalışacağız ama benim kapımı Akçaabat da çalsa başımın üstünde yeri var, Trabzon Büyükşehir Belediyesi de çalsa başımın üstünde yeri var."

İMAMOĞLU'NDAN TRABZONSPOR'A ZİYARET

Öte yadan eski Trabzonspor yöneticisi ve Divan üyesi olan İmamoğlu, bordo mavili kulübü de ziyaret etti. Ziyarette Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

Ekrem İmamoğlu, Asbaşkan Zeyyat Kafkas nezdinde camianın Ramazan Bayramı'nı kutlarken, Asbaşkan Kafkas nazik ziyaretleri için İmamoğlu ve beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti. Asbaşkan Kafkas tarafından İmamoğlu'na günün anısına üzerinde isminin yazılı olduğu forma hediye edildi.

Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören de İmamoğlu'na bakır fincan takımı hediye etti.