Emekli öğretmen Ahmet Sarı'nın feci sonu: Kullandığı traktörün altında kaldı
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Antalya'da tarlasında çalışan emekli öğretmen Ahmet Sarı, bilinmeyen bir nedenle kullandığı traktörden düşerek aracın altında kaldı. Sarı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.
Korkunç olayın adresi Antalya'nın Korkuteli ilçesi oldu. Kaza, Akyar Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi.
Tarlasında çalıştıktan sonra dönüş yoluna geçen emekli öğretmen Ahmet Sarı, bilinmeyen bir nedenden ötürü kullandığı traktörden düşerek aracın altında kaldı.
AHMET SARI HAYATINI KAYBETTİ
İhbarın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından traktör altından çıkartılan Sarı’nın yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı