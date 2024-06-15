Emekli öğretmen Ahmet Sarı'nın feci sonu: Kullandığı traktörün altında kaldı

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 15 Haziran 2024 00:52 - Güncelleme: 15 Haziran 2024 00:56 - Güncelleme:

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Antalya'da tarlasında çalışan emekli öğretmen Ahmet Sarı, bilinmeyen bir nedenle kullandığı traktörden düşerek aracın altında kaldı. Sarı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.