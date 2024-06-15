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Emekli öğretmen Ahmet Sarı'nın feci sonu: Kullandığı traktörün altında kaldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Emekli öğretmen Ahmet Sarı&#039;nın feci sonu: Kullandığı traktörün altında kaldı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da tarlasında çalışan emekli öğretmen Ahmet Sarı, bilinmeyen bir nedenle kullandığı traktörden düşerek aracın altında kaldı. Sarı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. 

Korkunç olayın adresi Antalya'nın Korkuteli ilçesi oldu. Kaza, Akyar Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi.

Tarlasında çalıştıktan sonra dönüş yoluna geçen emekli öğretmen Ahmet Sarı, bilinmeyen bir nedenden ötürü kullandığı traktörden düşerek aracın altında kaldı.

Emekli öğretmen Ahmet Sarı'nın feci sonu: Kullandığı traktörün altında kaldı - 1. Resim

AHMET SARI HAYATINI KAYBETTİ

İhbarın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından traktör altından çıkartılan Sarı’nın yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi.

Emekli öğretmen Ahmet Sarı'nın feci sonu: Kullandığı traktörün altında kaldı - 2. Resim

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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