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En acı veda! Gözyaşları sel oldu, 2'si çocuk 4 kişi toprağa verildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Adana, Kaza, Cenaze, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da göle düşen otomobilde hayatını kaybeden anne, baba ve iki kardeşin cenazesi gözyaşları içinde aileleri tarafından teslim alınarak, defnedilmek için köylerine götürüldü.


Olay, 21 Temmuz günü Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi'nde 10.30 sıralarında meydana gelmişti. Veysel Aydoğmuş'un kullandığı, içinde 16 yaşındaki oğlu Batuhan, 13 yaşındaki oğlu Mete ve eşi Emine Aydoğmuş'un olduğu otomobil Çatalan Batı Köprüsü'ne geldiği sırada köprünün demir bariyerlerine çarparak Seyhan Baraj Gölü'ne düşmüştü.

En acı veda! Gözyaşları sel oldu, 2'si çocuk 4 kişi toprağa verildi - 1. Resim

Kaza sonrası dalgıç polislerin başlattığı aramada 16 yaşındaki Batuhan Aydoğmuş'un cansız bedenine otomobilin dışında ulaşılmıştı. Devam eden çalışmalar sonucunda 4 saat sonra anne, baba ve 13 yaşındaki Mete Aydoğmuş'un da cansız bedenine otomobilde ulaşıldı. 25 metre derinlikte olan otomobilden sırasıyla önce Mete, daha sonra anne, en son da babanın cansız bedeni çıkartıldı.
Bu sırada ailenin yakınları gözyaşlarına boğulup feryat etti. Cenazeler ilk incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Adana Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinin ardından kazada ölen 4 kişilik ailenin cenazesi Buruk Mezarlığına getirildi. Mezarlıkta anne, baba ve iki evladının cenazesi yıkandıktan sonra yakınları tarafından gözyaşları içinde teslim alındı.
Cenazeler defnedilmek üzere Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kızıllar köyüne doğru yola çıktı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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