Erdoğan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti: "Arda'nın golü de güzeldi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3 golle deviren A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti. Erdoğan, attığı golle tarihe geçen milli futbolcu Arda Güler için, "golü de güzeldi" dedi.

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-1 mağlup ederek EURO 2024'e damgasını vurdu. Arda Güler'in 65. dakikada attığı golle tarihe geçtiği galibiyet sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli futbolcuları tebrik etti.

ARDA'NIN ATTIĞI GOL DÖRT DÖRTLÜK GOLDÜ

Erdoğan, maçın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlı oyuncular Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu ile konuştu.

İlk olarak Montella ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tebrik ediyoruz, mutluluklar diliyoruz. Bu maçtan sonra Portekiz maçı var. Mert'in attığı gol şampiyonanın en önemli golü sayılabilir. Arda'nın attığı gol de dört dörtlük bir goldü. Bütün futbolcuların gözlerinden öpüyorum." dedi.

Attığı şık golle galibiyette önemli rol oynayan ve aynı zamanda maçın adamı seçilen Arda Güler'le de konuşan Erdoğan, "Şampiyonanın en güzel gollerinden biri bu olacak. Devamını bekliyoruz." derken, genç oyuncu da "İnşallah devamı gelecek." diye karşılık verdi.

KALECİNİN ÇIKIŞINI İYİ DEĞERLENDİRDİN

Maçın son golünü atan Kerem Aktürkoğlu'yla da görüşen Erdoğan, milli oyuncuyu attığı gol için tebrik ederek, "Kalecinin çıkışını iyi değerlendirdin. Tebrik ediyorum." diyerek kutladı.

Erdoğan, genç futbolcunun dört dörtlük oynadığını ve başarısının devamının gelmesini dilediğini belirtti.

BUNDAN GÜZEL HEDİYE ALAMAZDIM

Erdoğan ayrıca 50'nci yaşına giren Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın da doğum gününü kutladı. İtalyan teknik adam da "Bugün daha güzel bir hediye alamazdım." ifadesini kullandı.

Montella Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile yapılacak karşılaşmaya davet etti.