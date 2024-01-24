Erdoğan duyurdu... CHP adayı Erdal Beşikçioğlu'nun rakibi Enver Demirel oldu

24 Ocak 2024 13:17 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 13:19

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Geçen hafta Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Turgut Altınok olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altınok'tan boşalacak listeye Zafer Çoktan'ı duyurdu.

'BEHZAT Ç.'NİN RAKİBİ BELLİ OLDU

CHP'nin Etimesgut adayı olan ve 'Behzat Ç.' karakteriyle tanınan oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun rakibi de bu programda belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Etimesgut Belediye Başkan Adayı olarak Enver Demirel'i açıkladı.

ENVER DEMİREL KİMDİR?

1961 yılında, Etimesgut'un Aşağı Yurtçu Mahallesi'nde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Etimesgut'ta tamamladı. Bir süre serbest muhasebecilik, mali müşavirlik yaptı, serbest ticari faaliyetlerde bulundu.

Aktif siyasete, Milliyetçi Hareket Partisi’nde başladı. 1995-1999 yılları arasında Etimesgut İlçe Başkanlığı görevinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) adayı olarak katıldığı; 18 Nisan 1999 Mahalli İdareler Seçimleri’nde Etimesgut Belediye Başkanlığı’na ilk kez seçildi. 5 yıllık hizmet döneminde başarılı bir görev süresi geçirmesine, oylarını artırmasına rağmen 28 Mart 2004 seçimlerini kaybetti. Seçimi kaybettikten sonra, siyasetten uzaklaşmayarak; partisinin genel merkezinde, il ve ilçe teşkilatında görev yapmaya devam etti. 2006 yılında ilçe kongresinde yeniden Etimesgut İlçe Başkanlığı'na seçildi.

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde partisi tarafından yeniden belediye başkanlığına aday gösterildi. Etimesgut halkının teveccühüyle 5 yıl aradan sonra 2. kez belediye başkanı seçildi. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde tekrar aday gösterildi ve bu göreve 3. kez seçilme başarısını gösterdi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerine MHP ve Cumhur İttifakının adayı olarak katıldı. Seçimleri kazanarak, Etimesgut'un 4. kez belediye başkanı seçildi. Halen bu görevini sürdüren Enver Demirel, evli ve 3 çocuk babasıdır.