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    Erdoğan, Fatih Erbakan'la görüşecek

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Erdoğan, Fatih Erbakan&#039;la görüşecek
    Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Seçim

    Yerel seçimler için çalışmalarını hızlandıran siyasi partiler arasında temaslar artıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün saat 17.00'de Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan ile bir araya geleceği bildirildi.

    Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek olan yerel seçimleri bekliyor. Bu kapsamda siyasi partiler çalışmalarını yoğunlaştırırken, partiler arası temaslar da devam ediyor. 

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la bir araya gelecek. Gündemde olmayan sürpriz görüşme saat 17.00'de başlayacak.

    Ayrıntılar geliyor...

     

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