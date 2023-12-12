Erdoğan, Fatih Erbakan'la görüşecek

12 Aralık 2023 16:33 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 16:46

Editör: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek olan yerel seçimleri bekliyor. Bu kapsamda siyasi partiler çalışmalarını yoğunlaştırırken, partiler arası temaslar da devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la bir araya gelecek. Gündemde olmayan sürpriz görüşme saat 17.00'de başlayacak.

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