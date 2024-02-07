Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Erdoğan, isteklerini geri çevirmedi! Makam aracını durdurup tek tek fotoğraf çektirdi

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Erdoğan, Şanlıurfa, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Şanlıurfa'da inşa edilen 1.314 afet konutunun anahtar teslim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından yolunu kesen vatandaşların isteklerini kırmadı. Erdoğan, makam aracını durdurup, tek tek fotoğraf çektirdi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Şanlıurfa'da inşa edilen 1.314 afet konutunun anahtarlarını hak sahiplerine teslim etti. Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsünde gerçekleştirilen törenin ardından Erdoğan, yolunu kesip fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşların isteklerini kırmadı. Erdoğan, vatandaşlarla tek tek fotoğraf çektirdi.

    ARACI DURDURUP FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

    Şanlıurfa’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bin 314 deprem konutunun kura çekimi için Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsüne gitti.

    Erdoğan, isteklerini geri çevirmedi! Makam aracını durdurup tek tek fotoğraf çektirdi

    Konferans salonundaki törene katılan Erdoğan, makam aracıyla bölgeden ayrılırken bir grup öğrenci ve aile yolunu kesti.

    Aracı durduran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre sohbet ettikten sonra birlikte fotoğraf çektirdi. Çocuklara da oyuncak hediye eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra üniversiteden ayrıldı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    ErdoğanŞanlıurfa
    Haberler > Gündem > Erdoğan, isteklerini geri çevirmedi! Makam aracını durdurup tek tek fotoğraf çektirdi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Şaşırtan gerçek TÜİK verilerinde! Türkiye'nin 3 köyünde sadece birer kişi yaşıyor - Gündem85 milyondan sadece 3'ü bu durumdaKirada anlaşamayınca böyle tehdit etti: Çocuklarının yetim kalmasını istemiyorsan çıkacaksın - Gündem"Çocuklarının yetim kalmasını istemiyorsan çıkacaksın"Bir çığ faciası da Erzurum'da! Kar altında kalan operatör için seferber oldular - GündemKar altında kalan operatör için seferber oldularÖzgür Özel'den Meral Akşener’e taziye ziyareti - GündemÖzgür Özel'den Meral Akşener’e taziye ziyaretiAhmet Davutoğlu'nun canlı yayını gündem oldu! Rakamı gören herkes aynı soruyu sordu - GündemAhmet Davutoğlu'nun canlı yayını gündem oldu! Rakamı gören herkes aynı soruyu sorduMustafa Destici, Başak Demirtaş'ın aday olmayacağını açıklamasına tepki gösterdi - GündemDemirtaş'ın aday olmaması, Destici'yi küplere bindirdiAstronot Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı - GündemAlper Gezeravcı'nın eve dönüş yolculuğu başladıİş yerinde tartıştığı arkadaşını, baltayla öldürdü - GündemTartıştığı arkadaşını baltayla öldürdüMHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı - GündemMHP 55 adayını daha ilan ettiİmamoğlu'ndan 'kentsel dönüşüm' hamlesi! 10 maddelik deprem planı açıkladı - Gündemİmamoğlu'ndan 'kentsel dönüşüm' hamlesi!
    Sonraki Haber Yükleniyor...