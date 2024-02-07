Erdoğan, isteklerini geri çevirmedi! Makam aracını durdurup tek tek fotoğraf çektirdi

Şanlıurfa'da inşa edilen 1.314 afet konutunun anahtar teslim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından yolunu kesen vatandaşların isteklerini kırmadı. Erdoğan, makam aracını durdurup, tek tek fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Şanlıurfa'da inşa edilen 1.314 afet konutunun anahtarlarını hak sahiplerine teslim etti. Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsünde gerçekleştirilen törenin ardından Erdoğan, yolunu kesip fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşların isteklerini kırmadı. Erdoğan, vatandaşlarla tek tek fotoğraf çektirdi.

ARACI DURDURUP FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Şanlıurfa’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bin 314 deprem konutunun kura çekimi için Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsüne gitti.

Konferans salonundaki törene katılan Erdoğan, makam aracıyla bölgeden ayrılırken bir grup öğrenci ve aile yolunu kesti.

Aracı durduran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre sohbet ettikten sonra birlikte fotoğraf çektirdi. Çocuklara da oyuncak hediye eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra üniversiteden ayrıldı.