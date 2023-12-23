23 Aralık 2023 21:13 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 21:45

Kuzey Irak'ta sis ve tipiyi fırsat bilen PKK'lı teröristler, Hakurk ve Metina bölgesinde iki gün peş peşe sızma girişiminde bulundu. Dün verilen 6 şehidin ardından bugün 6 askerimiz daha hayatını kaybetti. Hainlere karşılık veren güvenlik güçleri, Irak'ta 20, Suriye'de 5 olmak üzere 25 teröristi etkisiz hale getirdi.

"ALÇAKLARA HESABINI SORDUK"

Şehitlerin acısı Türkiye'yi yakarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformu X'ten taziye mesajı yayımladı. Terörle mücadelede geri adım atılmayacağını vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: Irak’ın kuzeyinde bölücü hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şâd, mekanları cennet, makamları âli olsun. Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır.

"SINIRIMIZDA TERÖR YAPILANMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Terörü kaynağında kurutma stratejimizi uygulamayı son terörist de bertaraf edilene kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye, ne pahasına olursa olsun Irak’ın veya Suriye’nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir. Emperyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleriyle mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız. Hem eli kanlı caniler hem de bölücü örgüte destek verenler bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını er ya da geç anlayacaklardır. Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlere nefes aldırmayan tüm güvenlik güçlerimize yüce Allah’tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Allah kahraman askerlerimizi muzaffer eylesin.