Erdoğan'dan kritik görüşme! Diplomasi trafiği sürüyor

Trump'a düzenlenen suikast girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi trafiğini artırdı. Erdoğan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'u makamında ağırladı. Görüşmede bölgesel ve küresel konular masaya yatırılırken, İsrail'in Gazze katliamlarına dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yapılan suikast girişiminin ardından diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Suriye ile normalleşme çabaları sürerken, Erdoğan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'u Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

MASADA GAZZE VAR!

Erdoğan ile Suud görüşmesinde küresel ve bölgesel konular ele alınırken, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü Gazze katliamlarına dikkat çekildi.

Öte yandan görüşmenin ardından Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan Al-Saud ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ortan basın toplantısı düzenledi.