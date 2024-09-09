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Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı: Kıymetli öğretmenlerimize başarılar diliyorum

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen yaz tatilinin ardından bugün dersbaşı yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni eğitim-öğretim yılı için bir mesaj yayınladı. Erdoğan, "Gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı öğrencilerimize derslerinde, kıymetli öğretmenlerimize görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’nın eğitim camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor; gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı öğrencilerimize derslerinde, kıymetli öğretmenlerimize görevlerinde başarılar diliyorum."

Eşi Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından yeni eğitim-öğretim yılı ile ilgili bir mesaj yayınlamıştı. Emine Erdoğan paylaşımında; "Büyümek, öğrenmekle başlar. Yeni eğitim yılının, nice öğrenmelerle çocuklarımızın yüreklerini zenginleştirmesini temenni ediyorum. Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılı ve huzurlu bir eğitim yılı diliyorum." ifadelerine yer vermişti. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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