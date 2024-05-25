Erdoğan'ın 'hedef Türkiye' çıkışına uzman yorumu: Armageddon savaşı Anadolu'da yapılacak

Güvenlik uzmanları, Erdoğan’ın “İsrail’in hedefi Türkiye” çıkışını yorumladı: Armageddon uğrunda çalışanlar var. İsrail bir an önce durdurulmalı.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ / ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İsrail’in Türkiye’nin içinde bulunduğu alanı ‘vadedilmiş topraklar’ olarak gördüğüne, ‘er ya da geç gözünü Anadolu’ya dikeceğine’ ve ‘Hamas’ın Gazze’de Anadolu’nun ileri hat savunmasını yaptığına’ yönelik tespiti konuşulmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı’nın sözlerini değerlendiren güvenlik uzmanları, tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

BİZE DÜŞEN, AKLIMIZI KULLANMAK

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Netanyahu’nun kurmuş olduğu cümlelerde bu dogmanın izlerine çok sık rastlandığını ifade etti. Ağar, şunları kaydetti: "İsrail’in böyle bir niyeti, hafızası var. Bugün insanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük güvenlik bunalımı jeopolitik dogmalardan kaynaklanıyor. Kafalarında arzımevut (vadedilmiş topraklar) ve kırmızı düve öğretisi olarak tanımlamış oldukları Suriye, Irak, Türkiye, Lübnan ve Ürdün’de büyük bir İsrail devleti kurma teorisi var. Bunu tahrip edilmiş Tevrat ile ilişkilendirerek yapıyorlar. Bu bir kıyametçi öğreti. Sonuçta siz böyle bir dogmaya inanıyorsanız, bu topraklarda yaşayan halkları, devletleri ve inançları karşınıza alıyorsunuz demektir. Bu noktada Netanyahu ‘Gazze’yi yıkacağım, 2,3 milyon insanı buradan çıkaracağım ve yeniden inşa edeceğim’ diyor. Aklıselim insanların kabul edebileceği bir şey değil.

Benzer dogma, DEAŞ, ABD eski Başkanı Bush, İran ve FETÖ’de de vardı. FETÖ de kendisini kâinat imamı olarak tanımlayan bir öğretiye sahip figürdü ve milenyumcuydu. DEAŞ’ın kıyamet iddiasını da Dabık’ta TSK elinden aldı. Bunların hiçbiri değiştirilemeyen Kur’ân’da yer almaz. Allah diyor ki, ‘Geleceği bir tek ben bilirim.’ Küçücük bir ülke ‘ABD arkamda, şu ülke beni destekliyor’ diyerek irrasyonel jeopolitik stratejilerin altına imza atmaya kalkmasın. Şunu hiçbir zaman unutmaması gerektiğini düşünüyorum İsrail’e yönelik Hamas’ın asimetrik gücü devam etseydi bugün Gazze’yi değil İsrail’i konuşuyor olacaktık. İsrail’in stratejik güç gibi davranmaya kalkması öncelikle kendine çok büyük zarar verir. Bize düşen aklımızı, vicdanımızı kullanmak."

ALPAR: TÜRKİYE, TEDBİRİNİ ALMALI

Güvenlik Uzmanı Güray Alpar ise Türkiye’nin savunmasının Golan Tepelerinden başladığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dile getirdiği tespitleri çok doğru bulduğunu ifade eden Alpar “Türkiye gerçekten de İsrail’in hedefleri arasında. Bu durum bazen açıkça ifade ediliyor, bazen de üstü kapalı. Neticede ‘vadedilmiş topraklar’ olarak nitelenen bölgede yer alıyoruz. Bunu konuşmak lazım. Göz ardı edemeyiz, yokmuş gibi farz edemeyiz. Finaldeki savaş Armageddon savaşının yapıldığı yer Türkiye toprakları içerisinde. Elbette ki bu bir teori veya inanç ama buna inanan ve bu uğurda çalışan insanlar varsa, Türkiye olarak bizim de bu durumu sorgulamamız gerekir. Bu konunun Cumhurbaşkanlığı seviyesinde dile getirilmesi çok önemli ve dikkate alınması gerekir. Türkiye’nin önlemini önceden alması lazım. İsrail’den gelen açıklamalar son derece tehlikeli. Türkiye kendi güvenliğini alacaktır. İsrail’in bir an önce durdurulması gerekiyor” diye konuştu.