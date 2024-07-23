Ertuğrul Pank motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Samsun'da otomobille çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ertuğrul Pank, 7 gündür verdiği mücadeleyi kaybetti. Genç adamın ölümü akınlarını kahretti.

Feci kaza, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı kara bandı Ömürevleri Kavşağı'nda bir hafta önce meydana geldi.

7 GÜN SONRA VEFAT ETTİ

Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul Pank'ın (38) kullandığı motosiklet ile bir otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada 7 gündür yoğun bakımda tedavi gören sürücü, dün hayatını kaybetti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Motosiklet sürücüsü Ertuğrul Pank, İlkadım ilçesi Kızılcıkdibi Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Kıranköy Mezarlığına defnedildi.