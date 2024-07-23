Ertuğrul Pank motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Samsun'da otomobille çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ertuğrul Pank, 7 gündür verdiği mücadeleyi kaybetti. Genç adamın ölümü akınlarını kahretti.
Feci kaza, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı kara bandı Ömürevleri Kavşağı'nda bir hafta önce meydana geldi.
7 GÜN SONRA VEFAT ETTİ
Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul Pank'ın (38) kullandığı motosiklet ile bir otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada 7 gündür yoğun bakımda tedavi gören sürücü, dün hayatını kaybetti.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Motosiklet sürücüsü Ertuğrul Pank, İlkadım ilçesi Kızılcıkdibi Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Kıranköy Mezarlığına defnedildi.
Düzenleyen: Melin Öztürk - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı