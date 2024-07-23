Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Ertuğrul Pank motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Ertuğrul Pank motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ertuğrul Pank motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Kaza, Ölüm, Cenaze, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da otomobille çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ertuğrul Pank, 7 gündür verdiği mücadeleyi kaybetti. Genç adamın ölümü akınlarını kahretti.

Feci kaza, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı kara bandı Ömürevleri Kavşağı'nda bir hafta önce meydana geldi. 

7 GÜN SONRA VEFAT ETTİ

Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul Pank'ın (38) kullandığı motosiklet ile bir otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada 7 gündür yoğun bakımda tedavi gören sürücü, dün hayatını kaybetti.

Ertuğrul Pank motosiklet kazasında hayatını kaybetti - 1. Resim

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Motosiklet sürücüsü Ertuğrul Pank, İlkadım ilçesi Kızılcıkdibi Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Kıranköy Mezarlığına defnedildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yamaçtepe Gökyüzü Gözlem Şenliği'ni 10-11-12 Ağustos tarihlerinde Gaziantep’te gerçekleştirecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kars'ta yağışların ardından çıkan dev mantarlar görenleri hayrete düşürdü - GündemKars'ta çıkan dev mantarlar hayrete düşürdü! "Yok artık"Patronunu 35 milyon TL dolandıran kişi İstanbul'a dönüşte yakalandı - Gündem35 milyonluk vurgun! Patronunu dolandırıp böyle yakalandıAK Parti MKYK Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde başladı - GündemAK Parti MKYK başladıŞanlıurfa'da kaybolan kadının cesedi sulama kanalında bulundu - GündemŞanlıurfa'da kaybolan kadının cesedi sulama kanalında bulunduBodrum'da feci olay! 1 yaşındaki bebek boğularak can verdi - Gündem1 yaşındaki bebek boğularak can verdiErmenistan sınırında silah sesleri: Belediye başkanı 'takip ediliyorum' deyip kurşun yağdırdı - GündemBaşkan 'takip ediliyorum' dedi kurşun yağdırdı
Sonraki Haber Yükleniyor...