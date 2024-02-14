Erzincan'da dağ yürüdü 9 madenci gömüldü! Ali Yerlikaya dehşete düşüren detayı açıkladı

Erzincan’da Anagold firmasına ait altın madeninde meydana gelen heyelanda 9 madenci toprak altında kaldı. Siyanür havuzunda sızma korkusu yaşandı. 9 şehirden kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Termal kameralarla işçilere ulaşılmaya çalışılıyor. Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 827 personelin görevde olduğunu belirterek felakette dehşete düşüren bir detayı paylaştı...

Erzincan’ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. Olay, İliç merkeze 8 kilometre uzaklıkta bulunan altın madeninde saat 14.30 sıralarında geniş bir bölgeyi kapsayan yığın liç alanında yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) olay bölgesine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerinden personel sevk edildiğini, alanda yüzlerce personelle arama kurtarma çalışması yapıldığını açıkladı. Çalışmalara 3. Ordu’ya bağlı arama kurtarma ekipleri de katıldı.

9 İŞÇİDEN HABER YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın ardından maden sahasında bir sayım yapıldığını ve 667 işçinin 9’undan haber alınamadığını söyledi. İşçilerimizi arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken bölgeye gelen Bakan Yerlikaya incelemelerde bulundu. Yerlikaya, yetkililerden bilgi aldıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kayan kütlenin hacminin yaklaşık 10 milyon metreküp olduğunu ve 800 metre ilerlediğini belirterek, “Bildiğiniz üzere bugün saat 14.28, aslında düzeltmemiz lazım. Şu anda saat 03.00. Yani 13 Şubat saat 14.28'de şu an bulunduğumuz noktada Erzincan ilimiz İliç ilçesindeki bir maden ocağından çıkarılan cevherin konumlandırıldığı yığın liç alanında yamaç üzerinde önce kayma ve sonra çok hızlı akma şeklinde bir kütle hareketi meydana gelmiştir. Hareket yaklaşık 200 metre yüksekliğe sahip bir yamaç boyunca oldu. Kayan kütlenin toplam hacminin şimdilik hesaplar 10 milyon metreküp olduğu bu kütlenin de yaklaşık 800 metre kadar hareket hızının ortalama saniyede 10 metre olduğu öngörülüyor. İlk belirlemelerimize göre maalesef 9 işçimiz kayan kütlenin altında kaldı ve işçilerimizi arama kurtarma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” dedi.

"MOBİL TAKİP SİSTEMLERİ KURULDU, 827 PERSONEL GÖREVDE"

Bölgede hem yeni gelişebilecek bir kaymayı izlemek hem de göçük altındaki kişileri araçları saptayabilmek amacıyla mobil takip sistemleri ve yer radar gibi ekipmanlarının kurulduğunu söyleyen Bakan Yerlikaya, “An itibariyle bölgede AFAD, JAK, TSK Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339 arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 827 personel görev yapıyor. Ayrıca 562 araç, 5 dron, 2 kimyasal biyolojik ve nükleer aracı, 5 metale duyarlı radar cihazı ve 5 kurtarma köpeğiyle birlikte arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Bölgede hem yeni gelişebilecek bir kaymayı izlemek hem de göçük altındaki kişileri araçları saptayabilmek amacıyla mobil takip sistemleri ve yer radar gibi ekipmanlar kuruldu” dedi.

"UYDU RADAR SİSTEMİNDEN SAHADAKİ HAREKETLERİN GEÇMİŞİ İNCELENİYOR"

Ali Yerlikaya, uydu radar verilerinden sahadaki hareketlerin geçmişe yönelik davranışlarının incelendiğini aktararak, “Sahada dekontaminasyon ve mobil koordinasyon tırları görevlendirildi. AFAD koordinasyonunda üniversitelerimizden gelen bilim insanları, bölgenin önceki ve güncel haritalarını kullanarak stabil alanları tespit ediyor ve bu alanları izleme cihazları yerleştirmeye başladılar. Bununla birlikte uydu radar verilerinden sahadaki hareketlerin geçmişe yönelik davranışları inceleniyor ve yapılacak çalışmalar da olası riskli bölgeler belirleniyor. Ayrıca bölgede gece boyunca arama kurtarma çalışmalarını sürdürebilmek için 40 jeneratör ve 40 aydınlatma kulesi bulunuyor. İfade ettiğimiz gibi arama kurtarma çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Madencilerimize Erzincan'ımıza ve milletimize tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz. En büyük duamız buradan güzel haberleri milletimizle buluşturmak olacaktır" şeklinde konuştu.

MENFEZ KAPAKLARI KAPATILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan da toprak kayması sonucu akan malzemenin Fırat Nehri’ne ulaşmaması için bütün tedbirlerin alındığı bildirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: Akan malzemenin Fırat Nehri’ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi’nin Fırat Nehri’ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor, gelişmeleri hassasiyetle takip ediyoruz.

VALİ AYDOĞDU: SIZINTI YOK

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle konuştu: Şu anda önemli olan bu toprak altında kalan vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde ulaşıp, onları sağ salim çıkarmak. Bir eksik, kusur varsa devlet zaten bunun gereğini mutlaka yapar. (Siyanür iddiaları) Şu anda Fırat Nehri’ne sızma söz konusu değil. Toprak kayması dışında herhangi bir problem yok. Bütün ekipler geliyor, buradaki bütün kontrolleri yapacaklar.

KURTARMA EKİPLERİ SAHADA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise bölgeye, 10 ambulans ve 3 UMKE timi gönderildiğini açıkladı. Koca, toprak altındaki kişilere henüz ulaşılamadığı bilgisini paylaştı.

İliç’e 8 km uzaklıktaki bölgede kayan toprak büyük bir sahayı kapattı. Siyanür havuzlarında bir tehlike olmamasına rağmen tedbir alındığı bildirildi.

ERDOĞAN: TÜM İMKÂNLARI SEFERBER EDİN!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Vali Aydoğdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kayıp kişilerin bulunması maksadıyla başlatılan arama kurtarma çalışmalarının son durumunu aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, devam eden arama kurtarma çalışmaları için tüm imkânların seferber edilmesini istedi.

BAKANLAR ERZİNCAN’A GİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte yurt dışı ziyaretlerinde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mısır programını yarıda keserek çalışmaları yakından koordine etmek üzere bölgeye gitti.

4 SAVCI OLAYI ARAŞTIRIYOR

Toprak kaymasına ilişkin adli soruşturma da başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 4 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 3 başmüfettiş ile 1 müfettişin maden sahasında inceleme yapacağını açıkladı.Ticaret Bakanı Ömer Bolat da ilgili tüm kurumların bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğü bilgisini verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise psikososyal destek ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini, kazadan etkilenen vatandaşlara her türlü desteğin verileceğini açıkladı

ANAGOLD: AÇIKLIĞA KAVUŞTURACAĞIZ

Madenin işletmecisi olan Anagold firması yaptığı açıklamada, “Tüm müdahaleler için hızlıca aksiyona geçildi. Yaşanan bu elim olayın etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm adımları atmaya devam ederken, olayın ivedilikle açığa kavuşturulması için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz” dedi. Çöpler Madeni 2022 yılında da siyanür sızıntısı haberleriyle gündeme gelmişti. Bölgenin sızıntının ardından temizlendiği belirtilmişti.