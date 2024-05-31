Erzincan'dan gelip Başak'ı öldürmüştü: Yanında taşıdığı poşetten çıkan not dehşete düşürdü

Beyoğlu'nda Başak Tekin, 5 yıl önce ayrıldığı Özgür Kemal Akdemir tarafından öldürüldü. Erzincan'dan gelip bir vahşete imza atan Akdemir'in cinayet anı kameralara yansıdı. Görüntülerde katil zanlısının Tekin'i dakikalarca takip ettiği görüldü. Akdemir'in cinayet anında elinde taşıdığı poşette yazan not ise dikkat çekti.

Beyoğlu, Hasköy'de dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda 31 yaşındaki Özgür Kemal Akdemir, 5 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi Başak Tekin'i sokak ortasında tek el ateş ederek öldürdü. Kendisini de başından vurması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan adam burada hayatını kaybetmişti.

Yaşanan dehşetin yeni detayları ortaya çıkmıştı.

ERZİNCAN'DAN GELEN KURŞUN!

Edilen bilgiye göre Akdemir ile Tekin'in 2009 yılında tanışıp sevgili oldukları, yaklaşık 10 sene beraber oldukları, ancak Tekin'in Akdemir'den uyuşturucu madde kullandığı için ayrıldığı öğrenilmişti. Yaklaşık 5 sene önce ayrıldığı öğrenilen Tekin'i, Akdemir'in takıntı haline getirdiği ortaya çıkmıştı. Bu süreçte Başak Tekin'in nişanlandığını duyan Akdemir'in, akşam Erzincan'dan otobüse binip sabah İstanbul'a geldiği öğrenilmişti.

BAŞAK TEKİN'İ DAKİKALARCA TAKİP ETMİŞ

Direkt olarak olay yerine yakın yerde ailesiyle yaşayan Başak Tekin'in adresine giden Akdemir'in işe giden genç kızın silahla önünü kestiği ortaya çıkmıştı. Ardından zorla kızı yürüten şahsın sokak ortasında çıkan kavgada onu başından vurduğu ve kendi başına da bir el sıktığı bilgisine ulaşılmıştı.

Öte yandan Özgür Kemal Akdemir'in “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan 10 adet kaydı olduğu ortaya çıkmıştı. Ağır yaralı şahıs ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan olay öncesi Akdemir'in işe giden Başak Tekin'i dakikalarca takip ettiği anların ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, genç kızın önden hızlıca yürüdüğü şahsın peşinden takip ettiği, bir süre sonra yanına gelip konuşmaya çalıştığı ancak kızın dinlemeden yoluna devam ettiği görülüyor. Bir süre sonra da şahsın kızın önünü kestiği anlar kameraya yansıyor.

POŞETTE NOT BULUNDU

Diğer yandan polis yaptığı incelemede ise şahsın elindeki poşette el yazısıyla kağıda yazılmış bir not buldu.

Polisin notu incelediğinde ise, “Duydum ki nişanlanmışsın. İnşallah iyi birini bulmuşsundur. Sen hep iyilerine layıksın. Senin karşında kafama sıktığım için özür dilerim” yazıldığını gördü.