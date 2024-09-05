Erzurum'da yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti.
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Düzenleyen: Batıkan Altaş / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Erzurum'un Aziziye ilçesinde hayvan otlatırken yıldırım isabet eden talihsiz çoban hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Başovacık Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan çoban 41 yaşındaki S.T.'ye yıldırım isabet etti.
İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerce Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Düzenleyen: Batıkan Altaş - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı