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Erzurum'da yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti.

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Erzurum&#039;da yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti.
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde hayvan otlatırken yıldırım isabet eden talihsiz çoban hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Başovacık Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan çoban 41 yaşındaki S.T.'ye yıldırım isabet etti.

İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerce Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

 
Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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