Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Esenyurt’ta aracı polisin üzerine sürdüler! 2 şahıs adeta suç makinesi çıktı!

Esenyurt’ta aracı polisin üzerine sürdüler! 2 şahıs adeta suç makinesi çıktı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Özel Harekat destekli yapılan uygulamada aracı ekiplerin üzerine sürdükten sonra kaçan şahıslar, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta bulunan 2 suç makinesi şahıstan birinin 17 yıl, diğerinin ise 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde bugün 5 ayrı bölgede genel asayiş uygulaması gerçekleştirilmişti. Gerçekleştirilen uygulamada polis ekiplerince şüpheliler üzerinde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

10 ARACA 64 BİN 296 TL CEZA!

Uygulama sonunda ekipler 455 kişiye GBT uygulaması yaparken, toplam 95 aracı sorguladı. Ayrıca 8 ayrı işletme de denetlendi. Polis ekipleri yaptıkları sorgulama sonucunda bir miktar narkotik madde ele geçirdi. Toplam 10 araca ise 64 bin 269 TL ceza yazıldı.

2 SUÇ MAKİNESİ YAKALANDI

Esenyurt’ta aracı polisin üzerine sürdüler! 2 şahıs adeta suç makinesi çıktı! - 1. Resim

Yapılan uygulamada polis ekiplerinin üzerine aracı sürerek kaçan 2 şüpheli ise yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerin sorgulamasında birinin 17 yıl 4 ay, diğerinin ise 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandıkları öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Maymun çiçeği yayılıyor! O ülkede acil durum ilan edilecekEdirne'de tren istasyonunda korkutan yangın
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Edirne'de tren istasyonunda korkutan yangın - GündemTren istasyonunda yangın! Alevler korku saçtıFatih Erbakan İnstagram yasağına dikkat çekti! İslam dünyası ile ortak platform mesajı - GündemFatih Erbakan İnstagram yasağına dikkat çekti!CHP'li vekil 101 yaşında hayatını kaybetti - GündemCHP'li vekil 101 yaşında hayatını kaybettiYer: Kocaeli! Sigara vermediler diye önüne geleni bıçakladı - GündemSigara vermediler diye önüne geleni bıçakladıAntalya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu - GündemAntalya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurduHüseyin Yayman'dan META'ya 'çifte standardı kaldır' çağrısı! Milletvekilleri Instagram ve Roblox için toplanacak - GündemInstagram ve Roblox ne zaman açılacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...