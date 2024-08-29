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Esenyurt’ta bıçaklı saldırgan 1’i polis 2 kişi yaralandı: Kaçma anları kameralara yansıdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Esenyurt’ta bıçaklı saldırgan 1’i polis 2 kişi yaralandı: Kaçma anları kameralara yansıdı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Esenyurt’ta polisin asayiş uygulamaları sırasında durdurulan 45 yaşındaki Mahir A. isimli şüpheli önce bir vatandaşı ardından müdahale eden polis memurunu bıçakla yaraladı. Şüphelinin polisten kaçmaya çalıştığı o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, dün akşam saat 19:30 sıralarında Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi Hacı Bayram Veli Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, asayiş uygulamaları esnasında durumundan şüphelenilen yabancı uyruklu 45 yaşındaki Mahir A. isimli şahıs polis tarafından durduruldu.

Ardından ise şüpheli şahıs aniden sivil bir vatandaşa bıçakla saldırarak yaraladı.

Olaya müdahale etmek isteyen polis memuru B.B.’yi de bıçaklayan şüpheli olay yerinden koşarak kaçtı.

Polis memuru B.B. ve yaralanan diğer vatandaş hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaçan şüpheli polis ekiplerinin çalışması sonucunda Esenyurt Zafer Mahallesi’nde yakalandı. Şüpheli şahsın bir polis memuru ve vatandaşı bıçaklayıp kaçtığı o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Bölgede esnaflık yapan Mücahit Babahan isimli vatandaş yaşananlarla ilgili olarak, “Cadde üzerinde bir koşuşturma vardı. Bir kişiyi yaralandı gördüm herhalde sivil polisti. Sonra şüpheliyi gördüm yukarı doğru kaçıyordu. Büyük ihtimalle yabancı uyrukluydu. Polisi omzundan bıçakladı. Bir vatandaş daha vardı polis miydi bilmiyorum ama onu da kolundan bıçaklamış. Büyük ihtimalle polis durdurmak isteyince dur ihtarına uymayıp bıçaklamış polisi” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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