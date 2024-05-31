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Eski baldızına dehşeti yaşatmıştı! Korkunç cinayeti çocuklarının gözü önünde işlemiş

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da eski baldızının sevgisiyle tartışan Murat Kebude, iki çocuğunun gözü önünde baldızı Deniz Tuncel ve sevgilisini silahla vurdu. Tuncel ağır yaralanırken Şaban Uğurlu hayatını kaybetti. Kebude, polisteki ilk ifadesinde "Çocuklarım vardı yetim kaldılar, keşke böyle bir olay yaşanmasaydı, pişmanım" dedi. 

Adana'da 29 Mayıs tarihinde Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre Murat Kebude,  iki çocuğuyla birlikte evine çıkarken teyzeleri Deniz Tuncel (21) ile karşılaştı.

Karşılaşma sonrası iki taraf da birbirini görmezden gelerek ilerledi, Murat Kebude ise çocuklarıyla evine çıktı.

Eski baldızına dehşeti yaşatmıştı! Korkunç cinayeti çocuklarının gözü önünde işlemiş - 1. Resim

BALDIZININ SEVGİLİSİYLE TARTIŞTI

Bir süre sonra Deniz Tuncel’in sevgilisi Şahan Uğurlu (30), Murat Kebude'nin evine geldi. Şahan Uğurlu, "Benim sevgilimle ileri geri konuşmuşsun" diyerek tartışma başlattı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Murat Kebude çocuklarının gözü önünde av tüfeği ile Şahan Uğurlu'ya ateş açtı.

DENİZ TUNCEL AĞIR YARALANDI

Uğurlu göğsünden ve ayağından vurularak yere yığıldı. Çocuklarını alıp evden çıkarken teyzeleri Deniz Tuncel’i de görünce ona da ateş açıp göğsünden yaraladı. Her iki yaralı da hastaneye kaldırılırken Şahan Uğurlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tuncel’in ise hastanede tedavisi devam ediyor.

Eski baldızına dehşeti yaşatmıştı! Korkunç cinayeti çocuklarının gözü önünde işlemiş - 2. Resim

BABASININ EVİNDE YAKALANDI

Ardından Murat Kebude, çocuklarıyla birlikte aracına binerek babasının Sarıçam ilçesine bağlı Büyük Baklalı Mahallesi’ndeki evine gitti. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Murat Kebude’nin babasının evine gittiğini belirledi. Ekipler söz konusu eve giderek Kebude’yi yakaladı.

Eski baldızına dehşeti yaşatmıştı! Korkunç cinayeti çocuklarının gözü önünde işlemiş - 3. Resim

"KEŞKE YAŞANMASAYDI"

Emniyetteki ifadesinde Murat Kebude, "Çocuklarım vardı yetim kaldılar, keşke böyle bir olay yaşanmasaydı, pişmanım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eski baldızına dehşeti yaşatmıştı! Korkunç cinayeti çocuklarının gözü önünde işlemiş - 4. Resim

Öte yandan Murat Kebude ve Sevil Tuncel çiftinin 2023 yılının Aralık ayında anlaşamadıkları için boşandığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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