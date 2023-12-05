Eski İYİ Partili Yenerer’den Akşener’e veryansın: HDP'lilerle kucaklaştıklarını kendi gözlerimle gördüm

5 Aralık 2023 17:48 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 17:49

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan ancak istifa eden Vedat Yenerer katıldığı televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İYİ Parti ile seçim sonraso HEDEP adını alan HDP ile arasındaki ilişki üzerinden partililere yüklenen Yenener’in partilerle ilgili bir iddiası çok konuşulacak cinsten…

“HDP’LİLERLE KUCAKLAŞTILAR”

İYİ Parti’nin milliyetçi kimliğiyle çeliştiğini öne süren Yenerer, "Kendi gözlerimle gördüm. TBMM koridorlarında HDP'lilerle kucaklaşan İYİ Partililer tanıyorum. "Vay abi nasılsın?" diyerek HDP Genel Başkanı ile birbirlerine sarılan İYİ Partilileri biliyorum.” şeklinde konuştu.

"BUNLAR İHALE VE DOLAR MİLLİYETÇİSİ"

Yenener açıklamasının devamında ise “Bunlar Türk Milliyetçisi filan değil. Bunlar gözlerini para bürümüş ihale ve dolar milliyetçisi" ifadelerini kullandı.

Bir süre önce parti yönetimine zehir zemberek sözler sarf eden Yenener İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurmuştu. Yenener’in "Öcalan'a ev hapsi isteyenler üst düzey görevlere getirildi" ifadeleri dikkat çekmişti.