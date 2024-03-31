Eskişehir son seçim sonucu... İdris Nebi Hatipoğlu mu Ayşe Ünlüce mi?

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi 31 Mart 2024 19:58 - Güncelleme: 31 Mart 2024 20:12 - Güncelleme:

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Eskişehir'de kıyasıya yarış sürüyor. 2024 yerel seçim sonuçlarında en merak edilen şehirlerden olan Eskişehir'de AK Parti'nin adayı İdris Nebi Hatipoğlu mu yoksa CHP'nin adayı Ayşe Ünlüce mi zirvede yer alacak? İşte açılan sandıklara göre Eskişehir'den son sonuçlar...