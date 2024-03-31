Eskişehir son seçim sonucu... İdris Nebi Hatipoğlu mu Ayşe Ünlüce mi?
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Eskişehir'de kıyasıya yarış sürüyor. 2024 yerel seçim sonuçlarında en merak edilen şehirlerden olan Eskişehir'de AK Parti'nin adayı İdris Nebi Hatipoğlu mu yoksa CHP'nin adayı Ayşe Ünlüce mi zirvede yer alacak? İşte açılan sandıklara göre Eskişehir'den son sonuçlar...
31.03.2024 20:10
AYŞE ÜNLÜCE ÖNE GEÇTİ
Saat 20.10 itibarıyla CHP'nin adayı Ayşe Ünlüce öne geçti. Yüzde 63.60'ı açılan sandıklardaki oyların yüzde 44.20'sini Ayşe Ünlüce, yüzde 42.10'unu İdris Nebi Hatipoğlu almış görünüyor.
31.03.2024 19:53
FARK YÜZDE 5
Saat 19.53 itibarıyla Eskişehir'de sandıkların yüzde 60.10'u açıldı. AK Parti adayı İdris Nebi Hatipoğlu yüzde 45.50 puanla ilk sırada yer alırken, CHP'nin adayı Ayşe Ünlüce ise yüzde 40.60 ile ikinci sırada yer alıyor.
31.03.2024 07.00
SANDIKLAR KAPANDI
İstanbul’da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sabah 08.00’de oy verme işlemleri başlamıştı. Saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi sona erdi. Sandıklardaki oyların sayımına başlandı.
31.03.2024 08:00
OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul'da 08.00 itibariyle oy kullanma işlemi başladı.
Yer: Eskişehir