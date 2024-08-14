Eskişehir'deki bıçaklı baltalı saldırıda yeni detaylar! Dehşet adım adım böyle gelmiş

Oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenerek Eskişehir sokaklarında dehşet saçan eli baltalı 18 yaşındaki Arda K.'nin, yapacağı katliam için el kitabı yazdığı ortaya çıktı.

'Call Of Duty' adlı bilgisayar oyunundan etkilenerek Eskişehir'de dehşet saçan 18 yaşındaki Arda K. Türkiye'nin gündemine oturdu.

Yüzüne maske ve kask takan, üzerine hücum yeleği giyen Arda K., eline aldığı bıçak ve belindeki baltayla Tepebaşı Camii yanındaki çay bahçesinde oturan vatandaşlara rastgele saldırdı ve beş kişiyi yaraladı. Bu anları bir de kask kamerasıyla canlı yayınlayan genç, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirdi ve gözaltına alındı.

Saldırının ardından başlatılan soruşturmada saldırganın anne ve babasının bir fabrikada işçi olduğu öğrenildi. Herhangi bir terör örgütüyle bağlantısına ulaşılamayan Arda K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SALDIRIYI ADIM ADIM PLANLAMIŞ

Sabah'ın haberine göre; bilgisayar oyunlarına bağımlı olduğu ve bu oyunlardan etkilenerek saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Arda K. saldırıdan önce "Mass Cleaner El Kitabı" başlığıyla bir blog yazdı. Blog sayfasında ise saldırıyı adım adım planladığına ilişkin ifadeler yer aldı.

Kendisine "Temizleyici" ve "Aziz" diyen Arda K.'nin evinde yapılan aramada, mülteciler, LGBT bireyler, feministler, komünistler ve Marksistler gibi birçok grup ve ideolojiye öfke duyduğu, saldırılar planladığı, başkalarının da saldırması için yol gösteren yazılar bulundu.

Çeşitli ülkelerde büyük kayıplara yol açan saldırıların faillerini idol edindiği görülen Arda K.'nin, 1995 yılında Oklahama City'de 2.5 ton patlayıcıyla 168 kişinin ölümü, 680 kişinin yaralanmasına yol açan saldırının baş faili Timothy McVeigh'i örnek gösterdiği paragrafın hemen altında kırmızı ile yazdığı "Toplu insan ölümü" notu da dikkat çekti.