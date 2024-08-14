Çocukların beyni artık öldür moduna geçmiş! Uzmanlar Eskişehir canisini değerlenirdi

Türkiye, Call of Duty oyunundan etkilenip, beş kişiyi bıçakladıktan sonra tutuklanan caniyi konuşuyor. Bilişim uzmanı Orhan Toker “Oyun anında beyin ‘Öldür ya da kaç’ moduna geçiyor. Bu çocuğun beyni öldür kısmına geçmiş” dedi. Psikolog Çakıcı da “Şiddet dolu oyunlar gerçek hayattan koparıyor ve bundan sonra büyük tehlike başlıyor” diye konuştu.

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Eskişehir’de geçtiğimiz gün 18 yaşındaki bir gencin, bilgisayar oyunundan etkilenerek, sokakta bıçakla beş kişiyi yaralaması, oyunların çocuk ve gençleri şiddete yönlendirmedeki etkisini yeniden gündeme getirdi. Yaşanan dehşeti gazetemize değerlendiren bilişim uzmanı Orhan Toker, söz konusu olayda oynadığı oyundan etkilenen gencin, oyunu çok fazla oynamasından kaynaklı olarak artık sanal dünyadaki simülasyonu gerçek dünyada da uygulayabileceği algısına kapıldığını söyledi.

Toker “Çok fazla oynadığı zaman, oyuncu kendisine verilen rolü benimseyip, bu rolü gerçek hayatta da uygulamaya başlıyor. Bu olayda da çocuk, oyundaki rolünü gerçeğe dönüştürmüş. Normalde insanın içinde bu tür eylemleri engelleyen ‘süper ego’ dediğimiz bir mekanizma var. Bunu yapmaması gerektiğini, doğru olmadığını söyleyen bilinçaltında gerçekleşen bir olay. Öncelikle günümüz gençlerinde bunun eksikliği çok fazla görülüyor” dedi.

OYUNLAR ÇOK GERÇEKÇİ

Bir diğer problemin, oyunların her geçen gün çok daha fazla gerçekçi algoritmalar içermesinden kaynaklandığını dile getiren Toker “Normal bir insan beyni, oyunların birer kurgu olduğunu ve orada yaşananların gerçek olmadığını algılar. Oyun geliştiricileri, gerçek dünyada mümkün olabilecek gerçekçi senaryolar tasarlıyor. Bu da artık çocuklara makul gelmeye başlıyor” dedi.

“ÖLDÜR” YA DA “KAÇ”

Sanal dünyadaki, özellikle şiddet ve cinsel içerikli oyunların çocukların zihin yapısına zarar verdiğini belirten Toker “Çocuklar küçük yaştan itibaren bunlara maruz kaldığında, beyin gördüklerine alışıyor. Çocukların vücudu adrenalin ve dopamin salgılıyor. Beyin ‘öldür ya da kaç’ moduna geçiyor. Bu çocukların beyni, maalesef öldürme kısmına geçmiş artık” ifadelerini kullandı.

İnsan beyninin ön kısmının oluşmasının 24 yaşından itibaren tamamlandığı bilgisini paylaşan Toker “Bu yaştan önce gerçek ile gerçek dışılık fazla ayırt edilemez. Mesela, söz konusu oyun 18 yaş üstü bir oyun. Bundan anlaşılıyor ki, çocuk buna çok daha önce başlamış ve oyunu o kadar çok benimsemiş ki aynı oyundaki gibi maske, kask ve bıçakla saldırıya geçmiş” değerlendirmesinde bulundu.

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DÜNYA İLE BAĞINI KOPARIYOR

Klinik Psikolog Şengül Yarımoğlu Çakıcı da, sanal âlemdeki şiddet içerikli oyunların saçtığı tehlike konusunda aileleri uyardı. Çakıcı, “Şiddet dolu oyunlar kullanıcıların, aileyle ve çevresiyle ilişkilerini kesiyor. Kendini o dünyaya kaptırıyor, gerçekle bağını koparıyor. Kendini oyundaki karakterin yerine koyuyor ve bundan sonra büyük tehlike başlıyor” diye konuştu.