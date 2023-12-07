Evlenme vaadiyle 102 bin lirasını ve 50 gram altınını kaptırdı

7 Aralık 2023 09:43 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 09:57

Editör: Gizem Külçü / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde evlenmek isteyen şahıs, 102 bin lirası ve 50 gram altınını dolandırıcılara kaptırdı. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakaladı.

102 BİN LİRA VE 50 GRAM ALTINLA GİTTİ

Edinilen bilgiye göre, Reyhanlı ilçesinde M.A.A. isimli şahıs, tanıştığı kadınla bir süre sonra evlenmeye karar verdi. Kadın, M.A.A.'dan aldığı 102 bin lira ve 50 gram altınla ortalıktan kayboldu. Bunun üzerine M.A.A. polise başvurdu. Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine yaptıkları çalışmada şüpheli kadının S.E. olduğunu tespit etti.

EVİNDE TARİHİ ESER VE SİKKE ELE GEÇİRİLDİ

Polisin düzenlediği operasyonda şüpheli olarak tespit edilen M.T.'nin Bağlar Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada ise 775 sikke ve 4 parça tarihi eser ele geçirildi. Evde bulunan D.D., E.D., H.D. ve M.D. isimli şahıslar gözaltına alındı. Polis S.E. adlı kadını da gözaltına aldı. Şüpheliler yabancı uyruklu olduğu için mahkeme kararıyla sınır dışı edildi.