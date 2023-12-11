Eyüpsultan'da restorana pompalı silahla saldırı: 2'si ağır 5 kişi yaralandı!

11 Aralık 2023 09:56 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 14:04

Editör: Fulya Açıkel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da şiddet olaylarının sonu gelmiyor. Alibeyköy Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, kimliği belirsiz motosikletli kişiler tarafından restorana pompalı silahla saldırı düzenlendi. Restoranda oturan müşterilere kurşun yağdıran saldırganlar, 2'si ağır olmak üzere 5 kişiyi yaraladıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan şahıslara ilk müdahaleyi yaptı. Saldırıda yaralanan Emirhan Erarslan'ın göğsünden ve kolundan, Baran Karaçay'ın ise karın boşluğundan yaralandığını tespit etti. Toplam 5 kişinin yaralandığı saldırı da Feride ve Asım Aydoğan, kolundan ve bacağından yaralanırken Mohannad Mahgush'ın ise gözünden yaralandığı belirlendi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralanan Emirhan Erslan ve Baran Karaçay ile diğer yaralılar Feride Aydoğan, Asım Aydoğan, Mohannad Mahgush çevredeki hastanelere kaldırıldı. Silahlı saldırının olduğu restoranın camları tuzla buz olurken, yerlerdeki kan izleri dikkat çekti.

Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışmalar sürerken, olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırının gerçekleşmesiyle birlikte orada bulunanların can havliyle kaçtığı, ardından çevredekilerin yaralılara yardım ettiği görüldü.