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    Fatih Camii’nde imamın bıçaklandığı anının görüntüleri ortaya çıktı

    Kaynak: Haber Global / Düzenleyen:

    Fatih Camii’nde imamın ve cemaatten bir kişinin bıçaklanmasının ardından korkunç görüntüler ortaya çıktı. Saldırgan şahıs gözaltına alınırken, imam ve diğer yaralanan kişinin tedavisi sürüyor.

    Gündem Haberleri  / Haber Global

    Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişi, namazdan sonra bir şüpheli kişi tarafından bıçaklandı.

    SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

    Fatih Camisi'nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarıldı. Namazın ardından imam odasına giren ve Usta ile konuşmak istediğini belirten zanlı, imam Galip Usta ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Ö.S. ise gözaltına alındı.

    Fatih Camii’nde imamın bıçaklandığı anının görüntüleri ortaya çıktı

    “KAHROLSUN İSRAİL” DİYE BAĞIRDI

    Olayla ilgili polis ekiplerince yapılan incelemede, şüpheli Ö.S'nin akşam namazının ardından Fatih Camisi'nde "Allahu Ekber, kahrolsun İsrail. Uyanın Müslümanlar" şeklinde bağırması üzerine imam Usta'nın Ö.S'yi cami içerisinde bağırmaması için uyardığı tespit edildi.

    Güvenlik görevlileri aracılığıyla cami dışına alınan şüphelinin bir süre sonra imam odasına gelerek, bulunan Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçakladığı, olay yerinin yanında bulunan odadan çıkan güvenlik görevlilerinin ise şüpheliyi yakaladıkları belirlendi. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca da olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

    Fatih Camii’nde imamın bıçaklandığı anının görüntüleri ortaya çıktı

    İMAM 3 YERİNDEN BIÇAKLANDI

    Diğer yandan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İmamın boğazı dahil 3 yerinden bıçaklandığı öğrenilirken, cami içindeki saldırının görüntüleri de ortaya çıktı.

    Fatih Camii’nde imamın bıçaklandığı anının görüntüleri ortaya çıktı

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    Haberler > Gündem > Fatih Camii’nde imamın bıçaklandığı anının görüntüleri ortaya çıktı
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