Fatih Camisi imamı Galip Usta'nın son durumu ne? Hastaneden açıklama geldi

10 Ocak 2024 12:03 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 12:07

Fatih Camisi'nde iki gün önce meydana gelen saldırının yankıları hala sürüyor. Namaz sırasında sorun çıkardığı için camiden çıkarılan Ö.S., cami imamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaattinden olan Bilal Erdem'e bıçakla saldırmıştı.

Saldırıya peş peşe kınama mesajı geldi, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere çok sayıda siyasi imam ve Bilal Erdem'le görüştü.

İMAM GALİP USTA'NIN SON DURUMU NE?

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren imam Galip Usta'nın son sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Saldırının yapıldığı 8 Ocak Pazartesi akşamından bu yana hastanede bulunan Usta'nın yoğun bakım servisindeki tedavisi tamamlandı.

Bugün hastanenin normal servisine alınan Usta'nın sağlık durumunun stabil olduğu, takip ve tedavisine burada devam edileceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Fatih Camisi'nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkartılmıştı. Namazın ardından imam odasına giren ve Galip Usta ile konuşmak istediğini belirten şüpheli, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaralamıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince şüpheli Ö.S. gözaltına alınırken sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Usta ve Erdem hastaneye kaldırılmıştı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan Ö.S'nin çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmasına karar verilmişti.