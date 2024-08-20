Fatih'te köpeklerin öldürdüğü Ayhan Özçelik defnedildi! Acılı kardeşleri suç duyurusunda bulunacak

İstanbul'un Fatih ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 40 yaşındaki Ayhan Özçelik toprağa verildi. Acılı kardeşleri daha önce aynı köpeklerin akrabalarına da saldırdıklarını belirterek suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Fatih'te sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Esenler'de ikamet eden zihinsel engeli Ayhan Özçelik (40), dün Silivrikapı Mahallesi'ndeki akrabalarının yanına gitti.

Gece saatlerinde sokakta yürüdüğü sırada köpeklerin saldırısına uğrayan Özçelik, ağır yaralandı. Sabaha karşı olayın yaşandığı yere çöp toplamak için gelen temizlik işçileri, köpeklerin, yerde yatan bir kişinin başında havladıklarını görmeleri üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Özçelik, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KÖPEKLERİN ÖLDÜRDÜĞÜ AYHAN ÖZÇELİK'İN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Özçelik'in cenazesi, dün akşam kılınan cenaze namazının ardından Habipler Yayla Mezarlığı'na defnedildi.

Mezarlıkta taziyeleri kabul eden ağabey Burhan Özçelik, yaptığı açıklamada, iki anneden 14 kardeş olduklarını, anne ve babasının hayatta olmadığını, saldırıda hayatını kaybeden zihinsel engelli kardeşi Ayhan Özçelik'e kendilerinin baktığını söyledi.

Ayhan Özçelik'in, olayın yaşandığı gün kız kardeşini ziyarete gittiğini anlatan Özçelik, "Gece 03.00-04.00 civarında oradan geçiyormuş. 5-6 köpeğin saldırısına uğramış. 05.30 civarında oradan bir motorlu geçerken görmüş. Köpekler buna saldırdığı için o da kaçmış. İleride çöp arabası varmış, çöpçüler gelince bakmışlar ki 5-6 köpek üstündeler. Köpekler çöpçülere de saldırıyor. Saldırınca bunlar da sopaları alıp üstlerine yürüyorlar. Çöpçüler geldiğinde köpeklerin patileri rahmetlinin üzerindeymiş. Çöpçüler o dakika oraya gelmese demek sabaha kadar bütün etini yiyeceklermiş." dedi.

Köpeklerin daha önce de akrabalarına saldırdığını vurgulayan Özçelik, şöyle konuştu:

"Aynı köpekler aynı yerde saldırdı. Belediyeye ilettiler, 'tamam, halledeceğiz' dediler. Taziyemiz kalksın bundan dolayı suç duyurusunda bulunacağız. Biz köpeklere, hayvanlara karşı değiliz ama illa insanların ölmesi mi lazım?"

"HAYVANSEVERLERİN GÖZÜNDE BİZİM ÇOCUKLARIMIZ MI DEĞERSİZ?"

Abla Aycan Özçelik de canının yandığını, yetkililerin gerekeni yapmasını beklediklerini belirterek, yaşadığı acının dindirilemeyeceğini söyledi.

Kardeşinin engelli olduğunu hatırlatan Özçelik, şunları söyledi:

"O çocuk özürlüydü, engelli bir çocuktu. Bizim çocuklarımız sokağa gitmesinler mi, gezmesinler mi? Bu hayvanlar bizim çocuklarımızdan daha mı değerliler? Bu hayvanseverlerin gözünde bizim çocuklarımız mı değersiz? O hayvanlar daha mı değerliler? Ne olursa olsun bir şeyler yapın, ne gerekiyorsa onu yapın. Bizim acımızı dindirin. Bir şeyler yapsınlar, artık bunu istiyoruz. Çocukları sokağa insinler, insanlar rahatlıkla gezsinler, dolaşsınlar. Kardeşimiz paramparça ettiler ya, insanın kanını emmişler artık. Kim oradan geçiyorsa kesiyor, parçalıyor, atıyorlar oraya. Müdahale etsinler, bir şeyler yapsınlar, canımızı yakmasınlar artık."