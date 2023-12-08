Fazıl Say'dan 'Polat'lı Türkiye eleştirisi: Toplumun hiç suçu yok mu?

8 Aralık 2023 02:11 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 03:56

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Filistin konusundaki paylaşımları sebebiyle Avrupa’daki dört konseri iptal edilen Fazıl Say, kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve bütün mal varlıklarına el koyulan Dilan Polat ve Engin Polat çifti ile ilgili bir açıklama yaptı.

Say, Polat çiftinin fotoğrafının üzerine “Türkiye” yazdığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Doğruyu söyleyin; onlar mı suçlu? Herkes mi suçlu? Bakın Instagram’a... ‘Çoğunluğun sesi’ korkusuna bakın. BAKIN! Burada; 7 bin 500 kişiyi, 10 yıldır takip ediyorum. Ve sadece bu yüzden takip ediyorum. Bu ülkeyi görmek için. Onları da etmişimdir, ya da etmemişimdir. Bilemedim. HİÇBİR ŞEY FARKETMEZ, BU ÇÜNKÜ, OLAY BU… TÜRKİYE BU… Herkes onlar gibi… 10 yıl. 3 bin 650 gündür sessizce onları takip ediyorum. Kültür bu!

"NE BEKLİYORDUNUZ?"

Arabeski, arabesk dizisi, en çok bağıranların, en çok öfkenin kültürü. Cümle kuramayan yazarlar, nota bilmeyen besteciler, tek parmak piyano çalan piyanistler, detone şarkıcılar… Niteliksizler!

Sanatçının ve emekçinin ezildiği bu magazin ülkesinde ne bekliyordunuz? Hayatta olanların yaşatılmadığı, hayatta olmayanların mirasının kalıcılığının bile yaşatılmadığı, öfkeyle tekmelenerek kovulduğu... Ne bekliyordunuz?

Ah o fotoğraftan daha 3 milyon adet var. Hepsi aynı minvalde. Herkes her şeyi biliyor! Bize de; her zamanki gibi birbirimize düşmek kalır."